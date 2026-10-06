Mexicali concentra mayor retiros de visas a transportistas de carga; Index continúa investigando la claridad sobre los casos

El organismo señaló que las autoridades estadounidenses ya explicaron las reglas de cabotaje, el simple hecho de bajar a comprar algo a un local se convierte en un motivo de retiro de su visa.

Mexicali,B.C.- Mexicali concentra la mayor cantidad de retiros de visas a transportistas mexicanos que ingresan a California, situación que mantiene en alerta al sector industrial y que llevó a Index Mexicali a solicitar una explicación.

El vicepresidente de Index Mexicali, Iván Aceves Urzúa, señaló que en las últimas semanas los casos reportados en Mexicali pasaron de alrededor de 70 a 75, mientras que en Tijuana llegaron a transcurrir cerca de dos meses sin que se registraran retiros de visas.

Señaló que, aunque autoridades estadounidenses ya explicaron al sector industrial y de transporte de carga las disposiciones que pueden derivar en el retiro de una visa, principalmente las relacionadas con el cabotaje, Index mantiene la duda sobre las razones por las que California y, particularmente, la zona de Mexicali concentran una cantidad mayor de estos casos.

“Se hizo una exposición muy clara, con la legislación en mano, de lo que es cabotaje y se les dijo claramente a los choferes las razones por las cuales se les retira la visa”, señaló.

Fernando Guerrero

Aceves Urzúa explicó que una de las situaciones que puede generar un problema para los transportistas ocurre cuando un operador cruza hacia Estados Unidos con una carga y durante su recorrido abandona la unidad para realizar alguna actividad, como hacer una compra, lo que puede ser considerado por las autoridades como una operación fuera de los términos permitidos.

Otro de los escenarios señalados ocurre cuando un transportista deja su unidad en Calexico, cruza caminando hacia México y posteriormente regresa a pie para recoger el camión, debido a que las autoridades pueden considerar que está realizando una actividad no permitida bajo las reglas de operación.

El vicepresidente de Index indicó que conocer las disposiciones no resuelve la principal inquietud del sector, que es determinar por qué la incidencia de retiros es mucho mayor en Mexicali que en otras ciudades fronterizas.

“No sabemos el motivo, pero es el actuar de ellos. California es donde más retiros hay”, comentó.

En Mexicali, alrededor de 200 choferes han perdido su visa, convirtiéndose así en la ciudad con mayor afectación. El vicepresidente de Index Mexicali aclaró que continúan coordinándose con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para documentar los casos y dar seguimiento a las gestiones con las autoridades estadounidenses.