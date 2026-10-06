Intentan detener a automovilista en carretera del Valle y apedrean su vehículo

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender el reporte y realizaron un recorrido de búsqueda para localizar a los sospechosos l Foto: Cortesía

El conductor reportó que los dos sujetos llevaban armas y tenían el rostro cubierto; la Policía Municipal confirmó daños en el parabrisas.

MEXICALI, Baja California.— Dos hombres que presuntamente portaban armas e intentaron detener a un automovilista en una carretera del Valle de Mexicali fueron buscados por agentes de la Policía Municipal durante la madrugada de este martes, luego de que lanzaran piedras contra el vehículo y causaran daños en el parabrisas.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:40 horas del 6 de octubre, cuando el conductor pidió apoyo a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre circulaba del ejido Jiquilpan hacia el ejido Distrito Federal, cuando dos sujetos intentaron detenerlo sobre la carretera.

El conductor señaló que los individuos llevaban armas y tenían el rostro cubierto, además de que arrojaron piedras contra su vehículo, una de las cuales impactó el parabrisas y provocó daños.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender el reporte y realizaron un recorrido de búsqueda para localizar a los sospechosos.

La corporación confirmó los daños en el vehículo, pero hasta la actualización del reporte no se informó de personas detenidas ni del aseguramiento de armas.

Tampoco se proporcionaron mayores características de los dos individuos ni se informó sobre alguna agresión física contra el conductor.