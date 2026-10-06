¿Cuándo y dónde realizarte una mastografía gratis en BC? Consulta el calendario de la Ruta Rosa

Durante el último año se realizaron más de 130 mil mastografías gratuitas; también se incorporarán pruebas de autotoma para detectar VPH.

Mexicali,B.C.- Más de 130 mil mastografías gratuitas se realizaron durante el último año en Baja California como parte de las acciones para detectar de manera oportuna el cáncer de mama, mientras que, para la prevención del cáncer cervicouterino, se incorporarán pruebas de autotoma para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Además, las autoridades sanitarias presentaron la estrategia “Octubre Rosa y Turquesa”, que busca reforzar las acciones de prevención y detección oportuna de ambos tipos de cáncer.

El secretario de Salud, Dagoberto Valdés Juárez, señaló que el cáncer de mama continúa como la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres mayores de 25 años a nivel nacional.

En el caso del cáncer cervicouterino, indicó que ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas.

Durante el último año se realizaron 130 mil 786 mastografías gratuitas en la entidad. Además, la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Oncología en Mexicali otorgó más de 6 mil servicios de radioterapia y quimioterapia sin costo.

Ruta Rosa recorrerá municipios

La atención también se ha llevado a comunidades alejadas mediante las Caravanas de Salud Móviles y la Ruta Rosa, que tienen capacidad para realizar entre 120 y 150 mastografías diarias por caravana.

En Mexicali, las unidades estarán instaladas del 6 al 10 de octubre en el Parque Cri Cri, ubicado en calle Río Mocorito, colonia Compuertas, de 7:00 a 16:00 horas.

En Tijuana, las Caravanas de Salud se ubicarán del 6 al 10 de octubre en el campo de futbol Maclovio Rojas, en el Ejido Maclovio Rojas, con atención de 7:00 a 16:00 horas. La segunda etapa en este municipio será del 13 al 16 de octubre.

Para San Quintín, los servicios se ofrecerán en el campo de futbol Nueva Era, en la colonia Nueva Era, también de 7:00 a 16:00 horas.

El calendario contempla además una jornada en Tecate el 22 de octubre, mientras que los recorridos por Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe están previstos para finales de octubre e inicios de noviembre.

Las ubicaciones y horarios de los siguientes recorridos se darán a conocer conforme se acerquen las fechas.

Los estudios son enviados para su interpretación y los resultados pueden ser consultados al día siguiente mediante un código QR.

Autotoma para detectar VPH

Una de las nuevas acciones será la implementación de pruebas moleculares mediante autotoma para detectar el VPH, principalmente entre mujeres de comunidades vulnerables, pueblos originarios y población migrante.

El procedimiento permitirá que las mujeres recolecten la muestra desde sus hogares para posteriormente enviarla a procesamiento.

La estrategia se complementa con la vacunación contra el VPH para niñas y niños de 10 a 12 años, con más de 59 mil dosis aplicadas hasta el momento en Baja California.

La vacunación para este grupo de edad se mantiene como un programa permanente durante todo el año.

Como parte de las actividades de concientización, el 19 de octubre se realizará la formación de un lazo humano en la explanada del Poder Ejecutivo, en Mexicali.