Confirma Salud de Baja California 62 muertes por calor; más de la mitad de las víctimas tenía relación con drogas

Baja California acumula 62 fallecimientos asociados a las temperaturas extremas al cierre de la última semana de septiembre l Foto: Derek Espinoza

Más de la mitad de las víctimas en Mexicali tenía relación con el consumo de drogas; Salud mantiene la entrega de suero y refugios temporales ante el riesgo por temperaturas extremas

Mexicali,B.C.-Baja California acumula 62 fallecimientos asociados a las temperaturas extremas al cierre de la última semana de septiembre, confirmó el secretario de Salud del Estado, Dagoberto Valdés Juárez, quien señaló que más de la mitad de las víctimas tenían relación con el consumo de alguna droga y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con el funcionario, la información proporcionada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) indica que más de la mitad de las víctimas en Mexicali tenían relación con el uso de alguna droga, además de que se trataba principalmente de personas en situación de calle y vulnerables por adicciones.

La mayoría de los fallecimientos se concentró en Mexicali, mientras que en la zona Costa se registraron dos casos y uno más en San Felipe.

Cifra supera registros de años anteriores

Con las 62 muertes confirmadas actualmente, Baja California supera los registros de los últimos años, ya que en 2023 se contabilizaron 53 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, de acuerdo con los registros citados durante esta temporada.

El último reporte federal elevó el acumulado a 60 defunciones, de las cuales 57 correspondían a golpe de calor y tres a deshidratación. Con esta cifra, Baja California se ubicó en el primer lugar nacional de fallecimientos asociados a temperaturas extremas, por encima de Sonora, que registraba 29 defunciones.

Refuerzan entrega de Vida Suero Oral

Ante las condiciones de calor que todavía representan un riesgo en algunas zonas del estado, la Secretaría de Salud reforzó la entrega de Vida Suero Oral en unidades médicas y casas de hidratación.

Ya estamos reforzando la dotación de sueros orales en nuestras unidades de salud y en algunas casas de hidratación que tenemos por ahí ubicadas”, señaló Valdés Juárez.

La dependencia mantiene además refugios temporales para brindar atención médica e hidratación a personas que se encuentren en riesgo por las temperaturas extremas.