Roban cable de una casa y los sorprenden quemándolo en el Valle de Mexicali

El propietario de una casa reportó el robo de tres cajas con cable eléctrico y señaló a los agentes que había dos personas quemándolo cerca del lugar l Foto: Cortesía

El propietario de una casa reportó el robo de tres cajas con cable eléctrico y señaló a los agentes que había dos personas quemándolo cerca del lugar.

Mexicali,B.C.-Dos presuntos ladrones que fueron sorprendidos quemando cableado eléctrico que presuntamente habían robado de una casa terminaron detenidos en el Valle de Mexicali.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) dio a conocer que fue en el ejido Tepic donde agentes municipales atendieron un llamado al 911 por el robo de cableado eléctrico en una casa.

Al llegar, se encontraron con el reportante, quien explicó que, al llegar a la casa, se percató de que hacían falta tres cajas que contenían cable de 100 metros de largo cada una.

También expresó que metros adelante había dos personas quemando cable, motivo por el cual los agentes se acercaron al sitio, donde abordaron a María Benita “N”, de 50 años, y Regino “N”, de 39 años, a quienes se les aseguró una bolsa con cobre quemado y un encendedor.

Ambos fueron detenidos y trasladados ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.