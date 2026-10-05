Más de 140 días sin Juan David: familiares exigen justicia por su homicidio

Más de 140 días son los que lleva la familia de Juan David sin recibir justicia, tras haber sido asesinado a balazos cuando salió a vender su carro l Foto:Cortesía

Fue la tarde del domingo cuando familiares del joven se manifestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mexicali,B.C.-Más de 140 días son los que lleva la familia de Juan David sin recibir justicia, tras haber sido asesinado a balazos cuando salió a vender su carro, motivo por el cual exigen a las autoridades correspondientes que el caso no quede impune.

Fue la tarde del domingo, aproximadamente a las 16:30 horas, cuando familiares del joven se manifestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con cartulinas y carteles exigieron que el caso no quede estancado, pues, a pesar de que ya hay dos personas imputadas, consideran que no hay mayores avances en la investigación.

“Una vida no se archiva”, “Su vida merece justicia” y “Que su muerte no quede impune”, se podía leer en algunos de los carteles, los cuales fueron colgados en el cerco de las instalaciones.

Los manifestantes señalaron que no han sido atendidos por el fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, a pesar de que este prometió atenderlos.

Tras unos minutos, los familiares del joven acudieron a la entrada de las Fiestas del Sol, donde llevaron a cabo la entrega de folletos para los asistentes.

Con gritos de justicia, permanecieron en la entrada de las instalaciones, con el objetivo de ser escuchados, de que el caso avance, pero, sobre todo, que se esclarezca todo lo ocurrido en el asesinato del joven.

Los avances

Actualmente, José Ulises “N”, y Paul Ignacio “N”, quienes son hermanos, se encuentran vinculados a proceso por presuntamente ser los responsables del asesinato del joven.

Según la investigación, el 17 de mayo de este año, Juan David salió a vender su carro, un BMW modelo 2015, junto con los imputados, quienes supuestamente lo querían comprar.

Fue sobre la calle Bracana, del fraccionamiento Villas de Alarcón II, donde le dispararon con una pistola en el tórax y la cabeza.

El móvil del homicidio habría sido el robo del vehículo, mientras que, en los trabajos de campo, se estableció la ubicación de al menos uno de los hermanos en el lugar donde ocurrió la agresión.