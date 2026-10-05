Escuelas deben ver tecnología como herramienta de aprendizaje, no como distractor: directivo de Xochicalco

Fabián Martínez Escalante señaló que los docentes necesitan capacitación para aprovechar herramientas digitales e inteligencia artificial, mientras que el uso de celulares debe regularse de acuerdo con la edad de los estudiantes.

Mexicali,B.C.- Las escuelas necesitan adaptar sus modelos de enseñanza al uso de nuevas tecnologías y capacitar a los docentes para aprovechar herramientas como la inteligencia artificial y los teléfonos celulares con fines educativos, planteó Fabián Martínez Escalante, vicerrector de Universidad Xochicalco, campus Mexicali.

Durante el desayuno de este lunes del Grupo Madrugadores, el docente consideró que actualmente existe una brecha entre la forma en que se enseña y la realidad que viven los jóvenes, por lo que es necesario actualizar los programas educativos y capacitar a los docentes.

Explicó que algunos docentes todavía muestran resistencia al uso de herramientas como la inteligencia artificial o los teléfonos celulares dentro del aula, pese a que estas tecnologías pueden convertirse en aliadas para la enseñanza si se utilizan de manera adecuada.

Martínez Escalante señaló que en Baja California existe un área de oportunidad para establecer programas de capacitación para los maestros, de manera que puedan actualizar sus conocimientos y trasladar esas experiencias a las aulas.

Consideró que la preparación del docente tiene una relación directa con la formación de los estudiantes, por lo que no basta con exigir mejores resultados a los jóvenes si quienes están frente al aula tampoco cuentan con herramientas actualizadas.

“Lo más importante para un alumno es el docente”, afirmó.

Agregó que los modelos educativos también deben adaptarse a los cambios actuales, con opciones que permitan a los jóvenes combinar sus estudios con otras actividades y acceder a programas más flexibles.

Como ejemplo, mencionó el crecimiento de la educación virtual después de la pandemia, periodo que obligó a las instituciones a acelerar la incorporación de herramientas digitales.

Sobre el uso de celulares en las escuelas, consideró que en educación básica debe existir una mayor regulación debido a las necesidades de desarrollo de los menores, pero descartó que la tecnología deba verse únicamente como un problema.

Añadió que las restricciones deben adecuarse a la edad de los estudiantes y que, conforme crecen, deben aprender a utilizar las herramientas tecnológicas de manera responsable y con fines educativos.