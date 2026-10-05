Nintendo mantiene el combate táctico de la saga mientras amplía la exploración, las relaciones sociales y la libertad para recorrer cuatro rutas diferentes.

Fire Emblem: Fortune’s Weave regresa a las bases que han convertido a la franquicia en uno de los referentes del RPG táctico, construyendo su nueva aventura alrededor de cuatro protagonistas, diferentes rutas narrativas y un sistema de exploración en el que administrar el tiempo se vuelve parte fundamental de la experiencia.

La historia se desarrolla en el Imperio de Dagda, donde los Juegos Heroicos representan una de sus tradiciones más importantes y el ganador recibe un deseo concedido por los dioses.

En el año 1449, Leda, Cai, Dietrich y Theodora participan en estos juegos, pero la aparición del Demonio Balor transforma el evento en una tragedia. Cinco años después, su ejército de muertos continúa avanzando y el héroe Eshmel despierta con la ayuda de la diosa Sothis, quien le concede el poder de regresar al pasado para intentar cambiar el destino de aquellos cuatro guerreros.

FRONTERA/GAMER: Fire Emblem: Fortune’s Weave entrelaza destinos en un nuevo conflicto l Foto:. Cortesía

Cuatro rutas para conocer la misma historia

Uno de los elementos centrales de Fortune’s Weave es su estructura narrativa. Desde el comienzo puedes elegir entre cuatro rutas protagonizadas por Leda, Cai, Dietrich y Theodora, sin un orden obligatorio. También es posible cambiar entre ellas y continuar desde el punto guardado anteriormente.

Cada campaña permite conocer al personaje seleccionado antes de su llegada a los Juegos Heroicos, mostrando distintas perspectivas de los acontecimientos que terminarán conectando sus destinos.

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La fórmula moderna de Fire Emblem

Las batallas principales conservan el tradicional mapa cuadriculado y el combate estratégico por turnos que caracteriza a Fire Emblem. Fortune’s Weave continúa refinando los sistemas utilizados en entregas anteriores, donde el posicionamiento de unidades, las clases, las armas y el desarrollo de personajes vuelven a formar la base de cada enfrentamiento.

La especialización mantiene una estructura accesible y existe un área de entrenamiento. También es posible asignar actividades automáticamente para mejorar a los personajes.

Fuera de las batallas, el juego presenta un mapa amplio que se puede recorrer libremente.

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El tiempo se administra mediante turnos, donde cada desplazamiento representa un día completo. Esto obliga a planear con cuidado qué actividades realizar, especialmente cuando varias misiones secundarias se encuentran en extremos opuestos del mapa.

Durante estos recorridos puedes visitar pueblos, limpiar zonas, recolectar minerales e ingredientes, buscar comerciantes, participar en combates opcionales o descubrir caminos escondidos gracias a pistas entregadas por los habitantes.

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Las relaciones son clave

El sistema social vuelve a tener un papel importante mediante los niveles de apoyo y reputación. Mejorar estas estadísticas puede desbloquear nuevas zonas, actividades, caminos y personajes reclutables.

Existen distintas formas de fortalecer estos vínculos, como compartir comidas, asistir o participar en obras de teatro, visitar aguas termales o entregar regalos relacionados con la personalidad de cada personaje.

Un salto visual para la saga

Fortune’s Weave utiliza un estilo anime en 3D que mejora notablemente la fluidez de las animaciones respecto a entregas anteriores. Las cinemáticas combinan fondos y elementos 2D y 3D, mientras que la dirección artística apuesta por una estética inspirada en el Mediterráneo antiguo y personajes con atuendos especialmente coloridos.

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Veredicto: 8

Fire Emblem: Fortune’s Weave mantiene la esencia de la franquicia y la expande mediante cuatro rutas narrativas, mayor libertad de exploración y sistemas sociales ligados directamente a la progresión.

No transforma radicalmente la fórmula de RPG táctico que ha mostrado en sus últimas entregas, pero continúa refinando los elementos que han mantenido a la saga vigente, con batallas estratégicas, desarrollo de personajes, relaciones sociales y una gran cantidad de contenido secundario.

Con muchas horas de contenido y una estructura construida alrededor de distintos protagonistas y decisiones sobre cómo utilizar el tiempo, Fortune’s Weave funciona como una base sólida para el futuro de Fire Emblem.

Fire Emblem: Fortune’s Weave ya está disponible exclusivamente en la Nintendo Switch 2.

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