Consolidan unidad en Baja California: Julieta Ramírez concluye gira de trabajo con los siete alcaldes del estado

La Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional refrendó el compromiso de poner la madurez política y el proyecto de la 4T por encima de cualquier diferencia individual.

Mexicali ​BC.— Con el objetivo firme de consolidar la unidad interna y fortalecer la estructura organizativa del movimiento, la Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, sostuvo una serie de encuentros de trabajo con los siete presidentes municipales del estado.​

A lo largo de los últimos días, la Coordinadora entabló mesas de diálogo estratégico con José Luis Dagnino (San Felipe), Ismael Burgueño (Tijuana), Norma Bustamante (Mexicali), Claudia Agatón (Ensenada), Rocío Adame (Playas de Rosarito) y Román Cota (Tecate), para cerrar así una ronda clave de coordinación política en la entidad.

​Durante estas reuniones se llevaron a cabo diálogos directos con cada alcalde y alcaldesa, donde se enfatizó la relevancia de este momento histórico para el movimiento en la región.​“Esta nueva etapa requiere de nuestra madurez política para poner al movimiento por encima de las diferencias y aspiraciones.

La Coordinadora entabló mesas de diálogo estratégico con, Ismael Burgueño (Tijuana), Norma Bustamante (Mexicali)

La labor de unir y fortalecer a nuestro movimiento inicia por reconocer la labor y trayectoria de todas y todos los compañeros que han luchado por la Cuarta Transformación”, destacó Julieta Ramírez.

​Con estas acciones, la Coordinación Estatal reafirmó que la prioridad es la continuidad del proyecto de nación en Baja California, mediante un frente sólido, organizado y en permanente contacto con la ciudadanía a través del reconocimiento al trabajo territorial de sus liderazgos locales.