Colectivos LGBT+ lleva al Congreso de BC agenda con demandas en salud, educación y derechos

Las propuestas incluyen protocolos de atención para casos de violencia por prejuicio, salud sexual, educación, VIH, reconocimiento de identidades l Foto: Juan J. Morales

Las propuestas incluyen protocolos de atención para casos de violencia por prejuicio, salud sexual, educación, VIH, reconocimiento de identidades trans y no binarias y atención a personas LGBT+ con discapacidad.

Mexicali,B.C.-Con un pliego petitorio de 19 hojas, integrantes de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México acudieron este lunes al Congreso de Baja California para presentar las principales demandas que surgieron de la 5ª Cumbre Nacional de Marchas LGBT+ México, las cuales fueron analizadas durante el periodo que se realizaron las actividades en los distintos municipios del estado.

El pliego petitorio fue entregado al diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha y a Oficialía de Partes por los miembros de la Cumbre acompañados por el regidor Alfredo Wong.

Javier Russel, presidente de Comunidad Arcoíris y uno de los coordinadores de los trabajos, explicó que el documento fue construido a partir de más de nueve mesas de trabajo en las que participaron activistas y representantes de distintos sectores de la diversidad sexual.

Señaló que las propuestas están dirigidas tanto a autoridades estatales y municipales como al ámbito federal, por lo que el documento busca que las demandas sean atendidas desde los distintos niveles de gobierno.

Entre los temas incluidos se encuentran derechos humanos, salud sexual integral, educación, VIH, discriminación, reconocimiento de las identidades trans y no binarias, así como la atención a personas LGBT+ con discapacidad.

Uno de los puntos señalados durante la presentación fue la necesidad de que las fiscalías cuenten con protocolos, manuales y guías de actuación para atender casos relacionados con la diversidad sexual y de género, particularmente ante la existencia de crímenes por prejuicio.

Russel indicó que la intención es que las propuestas planteadas en Baja California puedan trasladarse posteriormente a otros estados y generar una agenda de incidencia a nivel nacional.

María José Flores Serrano, fundadora de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México y presidenta del colectivo Asociación de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) de Puebla, destacó que entre las demandas también se encuentra la atención a la salud sexual de las mujeres lesbianas.

Explicó que actualmente existen barreras para que las mujeres lesbianas puedan acceder a métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual adecuados a sus necesidades, debido a que los servicios de salud suelen partir de una perspectiva heterosexual.

Son pequeños puntos en temas de trabajo, en temas de salud, temas de educación”, señaló Flores Serrano.

La activista sostuvo que la organización de las marchas y colectivos permitió reunir distintas problemáticas en un mismo documento y llevarlas directamente ante las autoridades.

Russell señaló que dentro de las peticiones también se abordó la situación de las personas LGBT+ con discapacidad, con el objetivo de que las políticas públicas consideren las distintas formas en que se presenta la discriminación.

La Alianza también planteó la necesidad de garantizar el reconocimiento y respeto de las personas no binarias, así como evitar que las identidades trans sean vulneradas al momento de acceder a programas, apoyos y servicios públicos.

El documento fue elaborado con participación de organizaciones y activistas de distintas partes del país y contó con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California durante las mesas de trabajo.

Los integrantes de la Alianza señalaron que el objetivo ahora es dar seguimiento a las propuestas y evitar que el pliego quede únicamente como un documento de demandas, sino que se traduzca en acciones, protocolos y políticas públicas.