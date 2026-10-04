¿Qué es el virus sincicial respiratorio y por qué recomiendan en BC vacunarse durante el embarazo?

El virus sincicial respiratorio (VSR) puede parecer un resfriado común en muchos casos, pero en bebés pequeños puede provocar enfermedades respiratorias graves l Foto: Cortesía

La vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36 de gestación y permite transferir defensas al bebé antes de su nacimiento; la protección busca reducir el riesgo de bronquiolitis y neumonía durante sus primeros seis meses

MEXICALI, Baja California.— El virus sincicial respiratorio (VSR) puede parecer un resfriado común en muchos casos, pero en bebés pequeños puede provocar enfermedades respiratorias graves, por lo que la Secretaría de Salud de Baja California llamó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las 32 y 36 semanas de gestación.

El secretario de Salud, Dagoberto Valdés Juárez, explicó que el VSR es un virus respiratorio muy común que puede causar síntomas similares a los de un resfriado. Sin embargo, durante los primeros meses de vida los bebés pueden desarrollar complicaciones como bronquiolitis y neumonía, que en algunos casos requieren atención médica e incluso hospitalización.

La vacunación durante el embarazo busca que la madre desarrolle defensas que puedan ser transferidas al bebé antes del nacimiento, con lo que se pretende brindarle protección durante una etapa en la que todavía es vulnerable a las infecciones respiratorias.

Por ello, la Secretaría de Salud exhortó a las mujeres que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de embarazo a no esperar hasta la temporada de mayor circulación de virus respiratorios y acudir oportunamente a recibir la vacuna.

De acuerdo con la dependencia, esta aplicación ayuda a prevenir infecciones respiratorias graves relacionadas con el VSR, particularmente bronquiolitis y neumonía, desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en las unidades de salud de Baja California.

La Secretaría de Salud recomendó a las futuras madres consultar con personal sanitario para confirmar que se encuentran dentro del periodo de gestación indicado y recibir orientación sobre la aplicación.