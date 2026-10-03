Reforzarán vigilancia en Mexicali contra quemas clandestinas y pirotecnia en fin de año

La SMADS advirtió que estas prácticas pueden deteriorar la calidad del aire y afectar la salud de la población l Foto: Archivo GH

La SMADS advirtió que estas prácticas pueden deteriorar la calidad del aire y afectar la salud de la población, por lo que reforzarán las acciones de vigilancia.

Mexicali,B.C.-Ante el incremento de quemas y el uso de pirotecnia que suele registrarse durante las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) hizo un llamado a la población de Mexicali para evitar estas prácticas y reducir su impacto en la calidad del aire.

La titular de la dependencia, Norma Elvia Martínez Santos, señaló que la quema de materiales, las fogatas y la pirotecnia generan contaminantes que pueden afectar directamente la salud de la población, principalmente durante una temporada en la que estas actividades tienden a aumentar.

En las fechas decembrinas suele intensificarse la quema de materiales y el uso de pirotecnia”, señaló la funcionaria, al advertir sobre sus efectos en la calidad del aire del municipio.

Refuerzan vigilancia y monitoreo del aire en Mexicali

Como parte de las acciones preventivas, la SMADS mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y la Dirección de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Mexicali, donde se analizan medidas relacionadas con la calidad del aire.

Martínez Santos indicó que la dependencia también trabaja en la actualización del Inventario Estatal de Emisiones, con el propósito de contar con información que permita identificar los contaminantes de mayor impacto en la región y establecer medidas para su regulación.

Además, adelantó que se fortalecerán las labores de inspección y vigilancia a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente, mientras que las autoridades difundirán recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud durante las celebraciones.