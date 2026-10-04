Octubre Rosa reúne a más de dos mil 500 corredores y pinta de rosa la Obregon

Más de 2 mil 500 corredores pintaron de rosa la avenida Álvaro Obregón durante la cuarta edición de la carrera atlética Octubre Rosa l Foto: Cortesía

En la rama femenil, Edna Martínez fue la ganadora absoluta.

Mexicali, Baja California.- Más de 2 mil 500 corredores pintaron de rosa la avenida Álvaro Obregón durante la cuarta edición de la carrera atlética Octubre Rosa, organizada por la Fundación Mujeres que Viven, que logró recaudar 507 mil pesos destinados a apoyar directamente a pacientes con cáncer de mama.

Desde las 7:00 horas, la principal vialidad se llenó de corredores, música y un ambiente de fiesta, en una jornada que tuvo como principal objetivo recaudar fondos para los diferentes programas de apoyo que ofrece la fundación.

Toda la aportación se va integralmente para una paciente con cáncer de mama, desde una prótesis externa, brasier, pelucas, vasectomía, mastografías, quimioterapias, apoyos psicológicos, entre otras”, explicó Ana Lucía Murillo, presidenta de Fundación Mujeres que Viven.

Murillo destacó la respuesta de la comunidad y agradeció a cada uno de los participantes que se sumaron a la causa.

“Contentos y agradecidos con el doctor Paredes y con todos los corredores que no nomás se dieron cita para correr, sino para apoyar esta bella causa contra el cáncer de mama, las inscripciones se acabaron en tres horas”, indicó Murillo.

En la prueba de 10 kilómetros, Julio Rendón se quedó con el primer lugar de la rama varonil, seguido por Víctor Daniel Rojas y Jair Cisneros.

En la rama femenil, Edna Martínez fue la ganadora absoluta, mientras que Ivette Sandoval terminó en segundo lugar y Laura Núñez completó el podio.

Las actividades del mes rosa continuarán con diferentes eventos deportivos y de concientización en Mexicali y su Valle.

Este 6 y 7 de octubre se realizará la Serie Mujeres que Viven entre Soles de Mexicali y Fuerza Regia de Monterrey.

Posteriormente, el 8 de octubre, se llevará a cabo el Border Pro Baseball Classic en Calexico High School.

El calendario continuará el 17 de octubre con la Caminata Rosa, programada a las 7:30 horas en el campo Necaxa, mientras que el 19 de octubre se realizará el Lazo Binacional a las 9:00 horas en la Garita Centro.

Finalmente, del 23 al 25 de octubre, se disputará la Serie Rosa con la participación de los Águilas de Mexicali.