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Garitas Mexicali-Calexico: tiempos de espera este domingo

Filas de solo 15 minutos tendrán que hacer los ciudadanos que buscan cruzar a Calexico.

Garitas Mexicali-Calexico: tiempos de espera este domingo

Filas de solo 15 minutos tendrán que hacer los ciudadanos que buscan cruzar a Calexico este domingo a través del carril general de la Garita Este l Foto: Archivo GH

Por Redacción GH  

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Mexicali,B.C.-Filas de solo 15 minutos tendrán que hacer los ciudadanos que buscan cruzar a Calexico este domingo a través del carril general de la Garita Este, conocida como Nuevo Mexicali.

De acuerdo con el portal Border Wait Times, el carril peatonal y Sentri cuentan con filas de 5 minutos.

En la Garita Centro, los tiempos de cruce son de 1 hora con 15 minutos en el carril general, 5 minutos en el Sentri y peatonal.

En la Ready Lane de la Garita Este, la fila es de 30 minutos, mientras que en la Centro alcanza la hora con 15 minutos.

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