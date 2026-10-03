Tiempos de espera de hasta una hora y media para cruzar a Calexico este sábado

La garita Este registra la mayor espera, con hasta 90 minutos en la fila general; en la Zona Centro el tiempo es de alrededor de 30 minutos.

Mexicali,B.C.- Si está pensando cruzar a Estados Unidos este sábado, vale la pena revisar los tiempos de espera con anticipación, sobre todo si viaja en automóvil.

De acuerdo con el reporte oficial del portal Border Wait Times, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los tiempos de espera registrados este sábado varían entre las distintas garitas de Mexicali.

En la garita de la Zona Centro, el tiempo de espera fue de aproximadamente 30 minutos para la fila general, mientras que en Ready Lane se reportaron 40 minutos. En la fila SENTRI, la espera fue de 10 minutos y en el cruce peatonal de 25 minutos.

Por su parte, en la garita Este, mejor conocida como Nuevo Mexicali, el tiempo de espera fue de aproximadamente una hora y 30 minutos para la fila general y de 50 minutos por Ready Lane.

En el cruce SENTRI de esta garita se reportaron 15 minutos de espera, mientras que para los peatones el tiempo fue de aproximadamente 10 minutos.