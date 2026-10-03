Dólar se mantiene arriba de los 18 pesos en los inicios de octubre
Desde marzo, la moneda estadounidense no mantenía un nivel similar.
MÉXICO. — El precio del dólar ha vuelto a cotizar encima de los $18.00 pesos desde el cierre de mes pasado y a inicios de octubre se cotiza en 18.20 pesos a la venta en casas de cambio locales.
Cabe recordar que desde marzo de 2026, el dólar no se mantenía este nivel de cotización frente al peso mexicano.
Durante este miércoles, las principales instituciones financieras reportan los siguientes precios para la compra y venta del dólar:
Afirme
- Compra: 17.30 pesos
- Venta: 18.90 pesos
Banco Azteca
- Compra: 16.20 pesos
- Venta: 18.75 pesos
Banorte
- Compra: 16.90 pesos
- Venta: 18.50 pesos
BBVA
- Compra: 17.21 pesos
- Venta: 18.64 pesos
Banamex
- Compra: 17.63 pesos
- Venta: 18.65 pesos