Dólar se mantiene arriba de los 18 pesos en los inicios de octubre

Dólar vs peso mexicano: ¿en cuánto cotiza el tipo de cambio hoy? | Crédito: REUTERS/Canva

Desde marzo, la moneda estadounidense no mantenía un nivel similar.

MÉXICO. — El precio del dólar ha vuelto a cotizar encima de los $18.00 pesos desde el cierre de mes pasado y a inicios de octubre se cotiza en 18.20 pesos a la venta en casas de cambio locales.

Cabe recordar que desde marzo de 2026, el dólar no se mantenía este nivel de cotización frente al peso mexicano.

Durante este miércoles, las principales instituciones financieras reportan los siguientes precios para la compra y venta del dólar:

Afirme

Compra: 17.30 pesos

Venta: 18.90 pesos

Banco Azteca

Compra: 16.20 pesos

Venta: 18.75 pesos

Banorte

Compra: 16.90 pesos

Venta: 18.50 pesos

BBVA

Compra: 17.21 pesos

Venta: 18.64 pesos

Banamex