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Dólar se mantiene arriba de los 18 pesos en los inicios de octubre

Desde marzo, la moneda estadounidense no mantenía un nivel similar.

Dólar se mantiene arriba de los 18 pesos en los inicios de octubre

Dólar vs peso mexicano: ¿en cuánto cotiza el tipo de cambio hoy? | Crédito: REUTERS/Canva

MÉXICO. — El precio del dólar ha vuelto a cotizar encima de los $18.00 pesos desde el cierre de mes pasado y a inicios de octubre se cotiza en 18.20 pesos a la venta en casas de cambio locales.

Cabe recordar que desde marzo de 2026, el dólar no se mantenía este nivel de cotización frente al peso mexicano.

Durante este miércoles, las principales instituciones financieras reportan los siguientes precios para la compra y venta del dólar:

El dólar sigue por debajo de los 18 pesos durante este 5 de septiembre

Dinero

El dólar sigue bajo los 18 pesos este 5 de septiembre

Afirme

  • Compra: 17.30 pesos
  • Venta: 18.90 pesos

Banco Azteca

  • Compra: 16.20 pesos
  • Venta: 18.75 pesos

Banorte

  • Compra: 16.90 pesos
  • Venta: 18.50 pesos

BBVA

  • Compra: 17.21 pesos
  • Venta: 18.64 pesos

Banamex

  • Compra: 17.63 pesos
  • Venta: 18.65 pesos

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