Dólar se mantiene estable este domingo; se vende en 17.40 pesos en casas de cambio

El tipo de cambio ha logrado estabilidad en los últimos días y este domingo 4 de octubre se establece en 16.85 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta l Foto: Archivo GH

El tipo de cambio ha logrado estabilidad en los últimos días y este domingo 4 de octubre se establece en 16.85 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta.

Mexicali, B.C.-El tipo de cambio ha logrado estabilidad en los últimos días y este domingo 4 de octubre se establece en 16.85 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta, en casas de cambio como Rad Cambio Express.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio FIX, referencia oficial para operaciones financieras, se mantiene en 18.36 pesos por dólar.

Los bancos ofrecen cotizaciones superiores a las casas de cambio locales y la venta del dólar se cotiza en los siguientes precios:

Banorte: 18.50 pesos

BBVA: 18.64 pesos

Banamex: 18.65 pesos