De las luces de las Fiestas a la esperanza contra el cáncer y las historias de nuestra ciudad, estas son las Fotos de la Semana
Las Fiestas del Sol entraron en su segunda semana con música, tradiciones y encuentros que reflejan la identidad cachanilla, mientras otras historias de la comunidad fronteriza dejaron estampas de accidentes, despedidas, deporte y una realidad que también forma parte de la ciudad.
Mexicali, B.C.- La segunda semana de las Fiestas del Sol volvió a llenar a Mexicali de música, baile, tradiciones y encuentros familiares, pero la vida de la ciudad siguió transcurriendo más allá de los escenarios.
Entre conciertos en el Palenque y presentaciones en la Isla de las Estrellas, las imágenes de estos días también dejaron espacio para reconocer a quienes mantienen vivas algunas de las tradiciones locales, celebrar los logros de jóvenes deportistas y mirar de cerca historias que hablan de la identidad de una comunidad fronteriza.
Una de esas estampas fue la presencia de Jesús Olaguez Meraz, artesano que regresó a las Fiestas del Sol después de varios años para mostrar su trabajo con palo fierro, una actividad a la que ha dedicado más de cuatro décadas y que también aprendió a compartir con su hijo Edgar, ya fallecido.
Música, tradiciones y talento local
La música volvió a ser protagonista durante la semana. Alfredo Olivas reunió a una multitud en el Palenque, mientras Grupo Firme logró uno de los llenos totales de la edición 50 de las Fiestas del Sol. En la Isla de las Estrellas también hubo espacio para propuestas distintas, como la presentación de Caloncho y la participación de la cantante cristiana Christine D’Clario.
La celebración también mostró el talento local. La basquetbolista cachanilla Sofía García, de 15 años, formó parte del equipo de Baja California Sub16 Femenil que conquistó el campeonato nacional en Monterrey, mientras otros atletas de Mexicali destacaron en competencias nacionales de la Femedees.
En el béisbol, cinco representantes de Mexicali (Iker Bernal, Mateo Covarrubias, Rigoberto Juárez, Junior Hernández y el manager Víctor Briseño) fueron incluidos en la selección mexicana que participará en la Copa del Caribe 2026, en Colombia.
Las estampas de la semana también llevaron la mirada a los espacios cotidianos de la ciudad. Las academias de danza mostraron sus distintas disciplinas en las Fiestas del Sol, mientras Don “Chelo” Ochoa continuó con su tradicional trabajo de caricaturas, otra de las actividades que forman parte de la memoria de la feria.
Pero la semana tuvo también su contraparte.
Las lluvias dejaron daños y escenas de riesgo en distintos puntos de Mexicali. Un camión recolector de basura cayó en un socavón en la zona de Ciénega Grande, mientras un tractocamión que transportaba chatarra terminó volcado al intentar incorporarse en el área del bulevar Lázaro Cárdenas y la avenida Ignacio Zaragoza.
En Hacienda Las Torres, familiares y amigos se reunieron alrededor de veladoras y alimentos para recordar a Alexis, de 15 años, quien murió luego de recibir una descarga eléctrica. En calles cercanas también quedaron expuestas numerosas conexiones irregulares de electricidad, conocidas como “diablitos”, que representan un riesgo para quienes habitan en la zona.
Y en medio de estas historias, otra realidad profundamente ligada a la condición fronteriza de Mexicali volvió a aparecer: la de las personas que mueren sin que sus familias puedan localizarlas.
En el Centro de Resguardo Forense de Mexicali permanecen cientos de cuerpos que no han sido reclamados o identificados. El espacio ha recibido 531 cuerpos desde julio de 2024 y, hasta ahora, 43 han sido identificados y entregados a sus familias.
La cifra representa una de las historias más difíciles de esta semana: personas que llegaron a la frontera en tránsito, que murieron lejos de sus lugares de origen o que simplemente quedaron sin alguien que pudiera reclamar sus restos.
Así, entre las luces de los escenarios, las tradiciones que sobreviven, los triunfos deportivos y las escenas de la vida cotidiana, la semana dejó un retrato diverso de Mexicali.
Una ciudad que durante estos días celebró sus Fiestas del Sol, pero que también mostró, en sus calles y en las historias de su gente, los contrastes de una comunidad fronteriza que sigue construyendo su propia memoria.