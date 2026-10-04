De las luces de las Fiestas a la esperanza contra el cáncer y las historias de nuestra ciudad, estas son las Fotos de la Semana

La segunda semana de las Fiestas del Sol volvió a llenar a Mexicali de música, baile, tradiciones y encuentros familiares, pero la vida de la ciudad siguió transcurriendo más allá de los escenarios. Foto: Staff La Crónica

Las Fiestas del Sol entraron en su segunda semana con música, tradiciones y encuentros que reflejan la identidad cachanilla, mientras otras historias de la comunidad fronteriza dejaron estampas de accidentes, despedidas, deporte y una realidad que también forma parte de la ciudad.

Mexicali, B.C.- La segunda semana de las Fiestas del Sol volvió a llenar a Mexicali de música, baile, tradiciones y encuentros familiares, pero la vida de la ciudad siguió transcurriendo más allá de los escenarios.

Entre conciertos en el Palenque y presentaciones en la Isla de las Estrellas, las imágenes de estos días también dejaron espacio para reconocer a quienes mantienen vivas algunas de las tradiciones locales, celebrar los logros de jóvenes deportistas y mirar de cerca historias que hablan de la identidad de una comunidad fronteriza.

Una de esas estampas fue la presencia de Jesús Olaguez Meraz, artesano que regresó a las Fiestas del Sol después de varios años para mostrar su trabajo con palo fierro, una actividad a la que ha dedicado más de cuatro décadas y que también aprendió a compartir con su hijo Edgar, ya fallecido.

Música, tradiciones y talento local

La música volvió a ser protagonista durante la semana. Alfredo Olivas reunió a una multitud en el Palenque, mientras Grupo Firme logró uno de los llenos totales de la edición 50 de las Fiestas del Sol. En la Isla de las Estrellas también hubo espacio para propuestas distintas, como la presentación de Caloncho y la participación de la cantante cristiana Christine D’Clario.

La celebración también mostró el talento local. La basquetbolista cachanilla Sofía García, de 15 años, formó parte del equipo de Baja California Sub16 Femenil que conquistó el campeonato nacional en Monterrey, mientras otros atletas de Mexicali destacaron en competencias nacionales de la Femedees.

En el béisbol, cinco representantes de Mexicali (Iker Bernal, Mateo Covarrubias, Rigoberto Juárez, Junior Hernández y el manager Víctor Briseño) fueron incluidos en la selección mexicana que participará en la Copa del Caribe 2026, en Colombia.

Las estampas de la semana también llevaron la mirada a los espacios cotidianos de la ciudad. Las academias de danza mostraron sus distintas disciplinas en las Fiestas del Sol, mientras Don “Chelo” Ochoa continuó con su tradicional trabajo de caricaturas, otra de las actividades que forman parte de la memoria de la feria.

Pero la semana tuvo también su contraparte.

Las lluvias dejaron daños y escenas de riesgo en distintos puntos de Mexicali. Un camión recolector de basura cayó en un socavón en la zona de Ciénega Grande, mientras un tractocamión que transportaba chatarra terminó volcado al intentar incorporarse en el área del bulevar Lázaro Cárdenas y la avenida Ignacio Zaragoza.

En Hacienda Las Torres, familiares y amigos se reunieron alrededor de veladoras y alimentos para recordar a Alexis, de 15 años, quien murió luego de recibir una descarga eléctrica. En calles cercanas también quedaron expuestas numerosas conexiones irregulares de electricidad, conocidas como “diablitos”, que representan un riesgo para quienes habitan en la zona.

Y en medio de estas historias, otra realidad profundamente ligada a la condición fronteriza de Mexicali volvió a aparecer: la de las personas que mueren sin que sus familias puedan localizarlas.

En el Centro de Resguardo Forense de Mexicali permanecen cientos de cuerpos que no han sido reclamados o identificados. El espacio ha recibido 531 cuerpos desde julio de 2024 y, hasta ahora, 43 han sido identificados y entregados a sus familias.

La cifra representa una de las historias más difíciles de esta semana: personas que llegaron a la frontera en tránsito, que murieron lejos de sus lugares de origen o que simplemente quedaron sin alguien que pudiera reclamar sus restos.

Así, entre las luces de los escenarios, las tradiciones que sobreviven, los triunfos deportivos y las escenas de la vida cotidiana, la semana dejó un retrato diverso de Mexicali.

Una ciudad que durante estos días celebró sus Fiestas del Sol, pero que también mostró, en sus calles y en las historias de su gente, los contrastes de una comunidad fronteriza que sigue construyendo su propia memoria.

Christine D’Clario se presentó en la Isla de las Estrellas durante la segunda semana de las Fiestas del Sol, donde compartió su música y mensajes de fe ante familias que acudieron al recinto. FOTO: Juan J. Morales

El Centro de Resguardo Forense de Mexicali mantiene bajo resguardo 488 cuerpos que no han sido identificados o reclamados, luego de que 531 fueran trasladados al inmueble desde julio de 2024. FOTO: Saúl Martínez (Saul Martinez )

El Nido de los Águilas se iluminó de rosa durante el Encendido Rosa, organizado por Fundación Mujeres que Viven, para iniciar las actividades de octubre dedicadas a la prevención y detección del cáncer de mama. FOTO: Javier Gallegos

Un camión recolector de basura terminó dentro de un socavón tras las lluvias registradas el lunes en la zona de Ciénega Grande, en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Lago. FOTO: Javier Gallegos

Grupo Firme registró uno de los llenos totales del Palenque durante la edición 50 de las Fiestas del Sol, después de su gira por España. FOTO: Javier Gallegos

Don “Chelo” Ochoa continuó con su tradicional trabajo de caricaturas durante las Fiestas del Sol, una actividad que forma parte de sus participaciones en la feria. FOTO: Sergio Olguín

La basquetbolista cachanilla Sofía García, de 15 años, celebra el campeonato nacional obtenido con Baja California Sub16 Femenil en Monterrey, donde el equipo derrotó 76-61 a Ademeba USA. FOTO: Juan J. Morales

Familiares y amigos de Alexis, de 15 años, colocaron veladoras y alimentos en el sitio donde el adolescente murió tras recibir una descarga eléctrica en Hacienda Las Torres. FOTO: Javier Gallegos

Regina Borrayo conquistó tres medallas de oro en la categoría Sub15 durante el Nacional Femedees, mientras Michelle Montijo, Sofía Aguayo, Romina Contreras y Braulio Borrayo destacaron en pruebas de relevos. FOTO: Juan J. Morales

Caloncho se presentó en la Isla de las Estrellas durante el séptimo día de actividades de las Fiestas del Sol, donde interpretó canciones como “Wacha Checa”, “Brillo Mío” y “Optimista”. FOTO: René Acosta

Alfredo Olivas se presentó ante una gran cantidad de asistentes en el Palenque de las Fiestas del Sol, donde interpretó parte de su repertorio de música regional mexicana. FOTO: Javier Gallegos

Los cachanillas Iker Bernal, Mateo Covarrubias, Rigoberto Juárez y Junior Hernández, junto con el manager Víctor Briseño, integrarán la selección mexicana que participará en la Copa del Caribe 2026, en Colombia. FOTO: Juan J. Morales

Integrantes de distintas academias de danza participaron en las actividades de las Fiestas del Sol con presentaciones de disciplinas como danza contemporánea. FOTO: René Acosta

Jesús Olaguez Meraz regresó a las Fiestas del Sol para mostrar su trabajo con palo fierro, una tradición artesanal a la que ha dedicado más de 40 años y que también compartió con su hijo Edgar. FOTO: Juan J. Morales