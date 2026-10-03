Sol del Niño presenta a los mexicalenses el mundo natural con nueva experiencia inmersiva

Wild Immersion Experience Nature utiliza realidad virtual para mostrar escenarios de animales, océanos y el espacio mediante recorridos de 360 grados.

Mexicali,B.C.- Entrar al mundo de los animales, recorrer los océanos o explorar el espacio sin salir del Museo Sol del Niño ya es posible con Wild Immersion Experience Nature, una nueva área de realidad virtual que forma parte de las atracciones incorporadas tras la reapertura del recinto.

La experiencia permite a los visitantes colocarse lentes de realidad virtual y, desde sillas giratorias, observar escenarios en 360 grados mientras un audio explica lo que ocurre a su alrededor. Los contenidos buscan acercar a niñas, niños y adultos al mundo natural mediante tecnología inmersiva.

Renata Anaya, universitaria de la UABC y practicante que participa en la atención de esta área, explicó que actualmente reciben grupos de hasta 12 personas por función y que la respuesta del público ha sido positiva, particularmente entre los menores.

“Hubo un niño que siempre hablaba de todos los animales que veía y se le hacían muy impresionantes, ya que es una experiencia muy grande para un niño”, relató.

Las experiencias disponibles tienen una duración aproximada de entre 8 y 11 minutos, dependiendo del contenido. Durante el recorrido, los visitantes pueden girar en sus asientos para observar en 360 grados los escenarios que aparecen a su alrededor.

J.J. Morales

El museo vuelve a abrir sus puertas al público

José Gabriel Posada Gallego, presidente del Patronato del Museo Sol del Niño, destacó que la incorporación de esta experiencia forma parte de las nuevas actividades que ofrece el recinto luego de su reapertura el pasado 24 de septiembre.

El museo cumplió 28 años el 21 de septiembre y retomó sus actividades después del periodo de verano, durante el cual permanece cerrado debido a las condiciones climáticas y al consumo de energía que implica mantener sus instalaciones en funcionamiento.

Además de la nueva experiencia inmersiva, el recinto retomó la programación de la sala IMAX, con funciones para el público general y actividades especiales durante las próximas semanas.

J.J. Morales

Posada Gallego señaló que la sala también será utilizada para conciertos y otros eventos, entre ellos el próximo festival internacional de cine “Pangué” y el Auto Show.

El museo mantiene además su programa de visitas escolares, mediante el cual busca acercar a estudiantes de distintos planteles a sus instalaciones, con opciones que incluyen transporte, becas o descuentos, dependiendo de las necesidades de cada escuela.

La experiencia Wild Immersion Experience Nature está incluida en el acceso al Museo Sol del Niño, por lo que los visitantes no deben pagar un costo adicional para disfrutarla.