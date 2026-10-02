Museo Sol del Niño será sede de festival internacional de videoarte “Pangue”

La segunda edición del festival reunirá en Mexicali alrededor de 35 obras audiovisuales de artistas de distintos países del 9 al 11 de octubre.

Mexicali,B.C.- El Museo Sol del Niño en Mexicali abrirá sus espacios al videoarte internacional con Pangué 2026, un festival que reunirá alrededor de 35 obras audiovisuales de artistas de distintos países y que tendrá como eje la relación entre las personas y el medio ambiente.

El encuentro se realizará del 9 al 11 de octubre y llevará a uno de los espacios culturales más identificados con actividades para niñas y niños una selección de cortometrajes de hasta cinco minutos, además de pláticas y encuentros con algunos de los artistas participantes.

Marco Miranda, artista multidisciplinario y gestor cultural, explicó que Pangué nació en Chile en colaboración con una organización de Los Ángeles y que esta será su segunda edición, después de presentarse durante este año en ciudades como Nueva York, Bogotá y Ciudad de México.

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Señaló que las obras provienen de diferentes partes del mundo y abordan desde distintas perspectivas la relación con el entorno, por lo que uno de los propósitos es que el público pueda encontrar coincidencias entre paisajes y problemáticas aun cuando las piezas hayan sido creadas en países diferentes.

Entre los invitados estará Ezequiel Taveras, director de New York Latin American Art Triennial, además de artistas participantes de Perú, Colombia y México.

Miranda explicó que algunas de las piezas abordan el cuerpo humano y pueden incluir desnudos, aunque no tienen contenido erótico, por lo que recomendó a los padres considerar la edad y madurez de sus hijos antes de asistir.

El festival también contempla actividades para acercar al público a los creadores y conocer más sobre las propuestas que integran la selección internacional.

José Alfredo Martínez Martínez, maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, explicó que la institución colaborará mediante el jurado y apoyo técnico, además de promover la participación de estudiantes de programas como Artes Visuales y Artes Cinematográficas.

Consideró que este tipo de encuentros permiten a los estudiantes conocer propuestas internacionales de videoarte y tener contacto con artistas de diferentes partes del mundo.

Por su parte, José Gabriel Posada Gallego, presidente del patronato del Museo Sol del Niño, destacó que la sala audiovisual del recinto tiene capacidad para alrededor de 300 personas y ha sido utilizada para diferentes actividades de la comunidad artística.

Las proyecciones serán gratuitas durante los tres días del festival, mientras que el acceso al Museo Sol del Niño se cubrirá de acuerdo con las condiciones habituales del recinto.

Agenda del festival

9 de octubreLa inauguración será a las 20:00 horas en el Museo Sol del Niño.

10 de octubreLas proyecciones serán de 10:00 a 17:00 horas y habrá una plática con artistas participantes.

11 de octubreLas proyecciones continuarán de 10:00 a 17:00 horas.