Kurt enamora al pueblo cachanilla con sus baladas

El cantautor mexicano reunió más de 2 mil cachanillas en la Isla de las Estrellas, donde recorrió sus baladas románticas y recordó su colaboración con Carín León durante una noche de música y romance.

Mexicali,B.C.- Entre baladas, luces y cientos de voces acompañándolo, Kurt convirtió la Isla de las Estrellas en un escenario para el romance, donde los cachanillas cantaron junto al cantautor temas como “10 Veces Mejor”, “Sonreír” y “Vengo del Futuro” durante su presentación en las Fiestas del Sol 2026.

El cantante apareció cerca de las 23:00 horas y desde los primeros acordes los asistentes respondieron a cada una de sus canciones, manteniendo el ánimo durante toda la presentación.

Uno de los momentos más destacados llegó con su nuevo sencillo, “El Mejor Verano”, con el que invitó a los asistentes a cantar, emocionarse y dejarse llevar por las historias de amor presentes en sus canciones.

La velada comenzó incluso antes de que el cantante subiera al escenario, cuando un espectáculo de drones iluminó el cielo de las Fiestas del Sol, preparando el ambiente para la llegada del cantautor mexicano.

Ya con el micrófono en mano, Kurt recorrió algunas de sus canciones más conocidas, entre ellas “Quiero” y “Los Días Que Vendrán”, logrando que el público se sumara con sus propias voces.

Otro de los momentos que conectó con sus seguidores llegó con “No Te Olvido”, canción que Kurt grabó junto a Carín León y que forma parte de las colaboraciones que han marcado su trayectoria. El tema fue recibido con aplausos por los asistentes.

Horas antes, durante una rueda de prensa, el cantautor habló de su relación con Mexicali y contó que ya había probado la comida china de la ciudad. Incluso reconoció que se ha presentado en escenarios más complicados durante otras ferias, por lo que aseguró estar contento de regresar ante el público cachanilla.

Con las luces del escenario acompañando cada canción, Kurt cerró su presentación entre baladas románticas, letras que los asistentes cantaron a todo pulmón y una noche en la que la música convirtió la Isla de las Estrellas en un espacio para hablar de amor y recuerdos.