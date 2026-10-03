“Todos levántense, no quiero a nadie sentado”: Grupo Firme arma la fiesta con los cachanillas

Grupo Firme consiguió el primer sold out de sus dos fechas en el Palenque del FEX, donde Eduin Caz puso a cantar y bailar a los cachanillas con sus éxitos, dinámicas y colaboraciones.

Mexicali,B.C.- Todos levántense, no quiero a nadie sentado”, pidió Eduin Caz al público del Palenque del FEX mientras comenzaban los acordes de “El Amor No Fue Pa’ Mí”. La invitación bastó para convertir el recinto en una pista de baile durante la presentación de Grupo Firme, que consiguió el primer sold out de sus dos fechas en las Fiestas del Sol.

La agrupación originaria de Tijuana regresó a Mexicali después de una gira por España para reencontrarse con sus seguidores cachanillas, quienes respondieron con gritos de “¡Puro Grupo Firme!” durante una noche marcada por el baile, los brindis y la interacción constante entre los músicos y los asistentes.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación, propuso incluso una dinámica particular: al terminar cada canción, pidió a los asistentes que le solicitaran un shot, sumando un ambiente de fiesta al repertorio, en el que aparecieron temas como “Pídeme” y “Cada Quien”.

Uno de los momentos dedicados a la escena musical local ocurrió cuando Grupo Firme interpretó “Se Fue la Pantera”, colaboración que mantiene con el grupo mexicalense Grupo Recluta.

Javier Gallegos

“Quiero escuchar ese grito para mis carnales de Grupo Recluta”, pidió Caz antes de que el recinto respondiera con aplausos y gritos.

La interacción con los asistentes también se extendió más allá de la música. Durante la presentación, Grupo Firme pidió a los cachanillas mostrar su apoyo a Ese Pérez, finalista de “La Casa de los Famosos”, al ritmo de “Aguas Ahí” y del baile viral que ha acompañado la participación del joven en el reality.

El Palenque respondió a cada una de las invitaciones de la agrupación con un público que permaneció de pie y acompañó las canciones, mientras Eduin Caz mantenía la comunicación con los asistentes entre tema y tema.

La respuesta a la primera fecha también se reflejó en la taquilla, luego de que Grupo Firme lograra el primer sold out de sus dos presentaciones programadas en el Palenque del FEX.

Con el recinto lleno, música, baile y una constante participación de los asistentes, la agrupación convirtió su regreso a Mexicali en una noche de fiesta, en la que sus seguidores no solo cantaron sus éxitos, sino que también respondieron a las ocurrencias de Eduin Caz.