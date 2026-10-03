Invierno representa mayor reto que el verano para la fauna del Bosque de la Ciudad de Mexicali

Durante el invierno cuando el Bosque y Zoológico de la Ciudad debe reforzar sus medidas de protección, principalmente para las especies más vulnerables al frío l Foto: Archivo

El descenso de temperaturas obliga a reforzar la atención de especies vulnerables al frío, principalmente aves y reptiles del zoológico de Mexicali

Aunque las temperaturas extremas del verano representan un reto para el cuidado de los animales, es durante el invierno cuando el Bosque y Zoológico de la Ciudad debe reforzar sus medidas de protección, principalmente para las especies más vulnerables al frío.

El director del recinto, José Geovany López Rodríguez, explicó que durante la temporada de calor la atención se centra principalmente en garantizar la hidratación y mantener espacios frescos para los ejemplares, mientras que en invierno se requiere un mayor control de las temperaturas dentro de los hábitats.

“En invierno tenemos que tener mucho más cuidado con las especies que son susceptibles al frío”, señaló.

Del calor extremo al frío: así protegen a los animales

Durante el verano, el personal realiza rondines para cambiar el agua de los bebederos entre dos y tres veces al día, además de verificar que los animales cuenten con zonas de sombra y, cuando es necesario, reciban suplementación vitamínica.

A estas medidas se sumó la instalación de cerca de 30 enfriadores portátiles, conocidos como portacools, donados por la iniciativa privada para apoyar principalmente a especies como los monos araña y los capibaras durante los días de mayor calor.

Sin embargo, con la llegada de la temporada invernal, el manejo de la temperatura adquiere mayor relevancia, especialmente en espacios como el aviario y el herpetario.

Para mantener condiciones adecuadas para aves y reptiles, el zoológico utiliza focos de luz infrarroja en áreas especializadas, con el objetivo de proporcionar calor y evitar que las bajas temperaturas afecten a las especies.

López Rodríguez indicó que estas medidas forman parte de la preparación previa a los cambios de temporada, con base en la experiencia acumulada durante los nueve años que ha estado al frente del recinto.