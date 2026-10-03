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El dólar se mantiene al alza: se vende en 17.40 pesos en casas de cambio y hasta en 18.65 en bancos

En casas de cambio locales, el dólar se cotiza en 17.40 pesos a la venta, mientras que en bancos alcanza hasta 18.65 pesos.

El dólar se mantiene al alza: se vende en 17.40 pesos en casas de cambio y hasta en 18.65 en bancos

Foto: Pixabay

Por Fernando Guerrero  

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Mexicali,B.C.- El valor del dólar se mantiene al alza este sábado 3 de octubre en Mexicali, donde se cotiza en 17.40 pesos a la venta en casas de cambio locales, mientras que en bancos alcanza hasta 18.65 pesos.

En las casas de cambio de la ciudad se mantienen cotizaciones similares; sin embargo, los precios varían entre establecimientos y son más elevados en las instituciones bancarias.

En la ciudad que capturó el sol, la casa de cambio Rad Cambio Express cotiza el dólar en 16.90 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta.

Dólar se mantiene estable este 16 de septiembre en mexicali; se vende en 17.05 pesos

Mexicali

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De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX, utilizado como referencia oficial para diversas operaciones financieras, se ubicó en 18.3688 pesos por dólar.

En ventanillas bancarias, donde las cotizaciones suelen ser superiores a las de las casas de cambio locales, la venta del dólar se encuentra en los siguientes precios:

* Banorte: 18.50 pesos

* BBVA: 18.64 pesos

* Banamex: 18.65 pesos

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