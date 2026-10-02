¿Qué es la pandiculación? El movimiento que hacemos al despertar y por qué ocurre

Este movimiento involuntario suele aparecer al pasar del sueño a la vigilia y puede incluir un estiramiento de brazos, piernas y tronco acompañado de un bostezo.

Mexicali,B.C.- ¿Alguna vez has despertado y, casi de manera automática, has estirado los brazos, las piernas y el cuerpo mientras bostezas? Ese movimiento tiene un nombre: pandiculación.

La pandiculación es un patrón de estiramiento involuntario que se presenta en humanos y en otros animales. Está relacionado especialmente con los cambios entre estados de actividad y reposo, como el momento en que una persona pasa del sueño a la vigilia.

¿Qué ocurre durante la pandiculación?

Durante este movimiento se produce una acción coordinada de diferentes grupos musculares. En muchas ocasiones aparece junto con un bostezo, por lo que ambas acciones pueden parecer un solo movimiento.

La literatura científica describe al bostezo como un movimiento muscular complejo que incluye una apertura amplia de la boca, una inhalación profunda, el estiramiento de músculos de la mandíbula y la faringe y, posteriormente, una fase de relajación. El estiramiento de otras partes del cuerpo puede ocurrir al mismo tiempo.

De hecho, algunos investigadores consideran que el bostezo puede entenderse como una forma particular de pandiculación que involucra principalmente la musculatura de la boca, el sistema respiratorio y la parte superior de la columna.

¿Por qué ocurre?

La función exacta de la pandiculación todavía no está completamente establecida. Una investigación publicada en Applied Animal Behaviour Science describió este patrón de estiramiento coordinado en diferentes especies de mamíferos y señaló que suele presentarse en determinados momentos de transición entre comportamientos.

En los seres humanos, su aparición al despertar ha llevado a relacionarla con la preparación del organismo para pasar de un periodo de reposo a uno de actividad.

En el caso del bostezo, existen varias hipótesis sobre su función fisiológica. Una revisión científica señala que no existe consenso sobre una única función y que algunas explicaciones que se han propuesto a lo largo del tiempo todavía son objeto de investigación.

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¿La pandiculación ayuda a quitar la rigidez muscular?

La pandiculación implica estirar los tejidos blandos y puede estar relacionada con la sensación de comodidad que muchas personas experimentan después de estirarse al despertar.

Sin embargo, es importante diferenciar este fenómeno natural de las técnicas de pandiculación voluntaria utilizadas en algunos métodos de educación somática.

En la educación somática de Hanna, por ejemplo, la pandiculación se utiliza como una técnica que consiste en contraer voluntariamente un músculo o grupo muscular y después liberarlo lentamente. Este enfoque sostiene que puede ayudar a mejorar el control y la percepción del movimiento.

Estas afirmaciones sobre el llamado “reinicio” del tono muscular pertenecen a ese enfoque terapéutico y no deben confundirse con una conclusión científica establecida sobre todos los efectos de la pandiculación espontánea.

¿Es lo mismo que estirarse?

No exactamente.

Un estiramiento convencional puede realizarse de manera voluntaria para llevar un músculo o grupo muscular hacia una determinada posición. La pandiculación espontánea, en cambio, es un patrón automático que suele involucrar una contracción seguida de un alargamiento y relajación de los músculos.

La diferencia también es importante cuando se habla de las técnicas de educación somática: en ese contexto, la pandiculación voluntaria se distingue del estiramiento pasivo porque comienza con una contracción muscular controlada que posteriormente se libera de manera gradual.

¿Por qué nos estiramos al despertar?

El despertar representa una transición entre dos estados fisiológicos distintos. La pandiculación es uno de los movimientos que pueden aparecer durante ese cambio y suele acompañarse de un bostezo.

Este comportamiento no es exclusivo de los seres humanos. Se ha documentado un patrón de estiramiento coordinado en diferentes animales, particularmente alrededor de periodos de descanso y actividad.

Por eso, cuando una persona bosteza y al mismo tiempo extiende los brazos, arquea el cuerpo o estira las piernas después de dormir, está realizando un comportamiento corporal que forma parte de un patrón observado también en otras especies.

Un movimiento cotidiano que aún se estudia

Aunque la pandiculación es un comportamiento cotidiano y ampliamente observable, la ciencia todavía investiga cuál es exactamente su función y qué mecanismos explican sus diferentes efectos.

En particular, la función del bostezo continúa siendo objeto de debate científico. Una revisión de la literatura encontró diferentes hipótesis y señaló que todavía no existe una explicación única que dé cuenta de todas las características de este comportamiento.

Así que la próxima vez que despiertes, bosteces y sientas la necesidad de estirar todo el cuerpo, recuerda que ese movimiento tiene un nombre: pandiculación, un patrón natural de estiramiento que acompaña la transición del organismo entre el reposo y la actividad.