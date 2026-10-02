Norma Bustamante define Academia de Policía como proyecto central en su tercer año de gobierno

Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, informó que el Ayuntamiento ya recibió el permiso federal para avanzar con la Academia de Policía. Foto: Archivo

La alcaldesa Norma Bustamante confirmó la recepción del permiso federal para avanzar con el proyecto, que contará con 50 millones de pesos y que se ubicará en Misión San Carlos.

Mexicali, B.C.- Luego de dos años de gestiones, la Academia de Policías será uno de los proyectos centrales de la administración municipal durante su tercer año, confirmó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez.

La presidenta municipal señaló que el proyecto se mantuvo durante este periodo en proceso de preparación y a la espera del permiso federal necesario para avanzar con su desarrollo, debido a los requisitos establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para cumplir con las exigencias federales, el Ayuntamiento realizó ajustes al modelo pedagógico y a los contenidos académicos de la academia, mientras continuaban las gestiones para obtener la certificación correspondiente.

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Ya hay permiso

Bustamante Martínez informó que finalmente el permiso federal ya fue recibido, por lo que el proyecto podrá avanzar hacia su etapa de operación formal.

Claro que tenemos San Carlos y el presupuesto etiquetado, pero si no tienes el permiso no puedes. Pero quiero decirles que ya nos llegó”

La Academia de Policía será construida en el terreno destinado en Misión San Carlos y cuenta con una partida presupuestal de 50 millones de pesos que fue aprobada para infraestructura.

Al ser cuestionada sobre las prioridades para su tercer año de gobierno y el tiempo que tomó concretar el proyecto, la alcaldesa resumió el proceso señalando que la academia ha requerido dos años de gestiones.

Con la recepción del permiso federal, el Ayuntamiento buscará avanzar con el proyecto de formación policial, cuya infraestructura ya cuenta con un presupuesto asignado y un terreno definido.