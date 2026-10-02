Marina del Pilar confirma separación voluntaria de Luis Miguel Buenrostro de CecyteBC

La mandataria estatal explicó que Buenrostro Martín le comunicó personalmente su decisión de dejar el cargo, con el objetivo de permitir que se lleven a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes. Foto: Javier Gallegos

La gobernadora señaló que el exfuncionario decidió retirarse para permitir las investigaciones; aclaró que no existe acusación directa en su contra.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la separación voluntaria de Luis Miguel Buenrostro Martín de la dirección general del CecyteBC, luego del informe difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La mandataria estatal explicó que Buenrostro Martín le comunicó personalmente su decisión de dejar el cargo, con el objetivo de permitir que se lleven a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes tras el informe relacionado con presuntos vínculos de su hermano, Rafael Buenrostro, con el Cártel de Sinaloa. La OFAC incluyó a Rafael Buenrostro entre las personas sancionadas en su reciente acción contra una red vinculada al Cártel de Sinaloa.

Ávila Olmeda enfatizó que no existe ninguna acusación ni señalamiento directo contra Luis Miguel Buenrostro por parte de las autoridades estadounidenses.

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Buenrostro descarta estar en lista de sancionados

“Él tomó la decisión de separarse voluntariamente para que se puedan llevar a cabo todas las investigaciones”, señaló la gobernadora.

Por su parte, el exdirector del CecyteBC aclaró que su nombre no forma parte de la lista de personas sancionadas por la autoridad estadounidense. Esta precisión también fue reportada tras su salida del cargo.

No obstante, explicó que optó por retirarse del cargo al considerar que el interés del colegio y de la comunidad educativa debe prevalecer ante cualquier situación de índole personal o familiar.

La administración estatal reiteró su disposición para facilitar el trabajo de las instancias investigadoras y el desarrollo de las diligencias correspondientes.