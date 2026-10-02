Cultura amplía talleres artísticos para personas neurodivergentes en Mexicali

Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California, señaló que uno de los talleres que ya tiene varios años de trabajo es “Colores en mi espejo”, donde alrededor de 50 participantes realizan actividades de baile y artes plásticas. Foto: Archivo

La dependencia reporta mayor participación de niñas, niños, adolescentes y adultos en actividades de música, literatura y artes plásticas.

Mexicali, B.C.- Cada vez más niñas, niños, adolescentes y adultos neurodivergentes se están acercando a actividades artísticas, una participación que ha llevado al Centro Estatal de las Artes (Ceart) en Mexicali, por lo que buscarán ampliar los talleres disponibles en disciplinas como música, literatura y artes plásticas.

Alma Delia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California, señaló que el interés por este tipo de espacios ha aumentado y que actualmente se busca ofrecer alternativas que permitan a los participantes desarrollar sus capacidades a través del arte.

En Mexicali, uno de los talleres que ya tiene varios años de trabajo es “Colores en mi espejo”, donde alrededor de 50 participantes realizan actividades de baile y artes plásticas.

Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California, señaló que uno de los talleres que ya tiene varios años de trabajo es “Colores en mi espejo”, donde alrededor de 50 participantes realizan actividades de baile y artes plásticas. Foto: Archivo

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Talleres buscan impulsar la expresión artística

El ingreso al taller contempla una entrevista previa con la maestra responsable para conocer a cada participante, mientras que durante las sesiones también participan familiares y jóvenes que realizan servicio social.

Los trabajos que realizan durante las clases forman parte de exposiciones al finalizar cada semestre, donde los participantes muestran sus creaciones a familiares y personas cercanas.

La oferta no se concentra únicamente en las artes plásticas, ya que Cultura también trabaja con actividades relacionadas con música y literatura, además de otras propuestas que buscan acercar a las personas neurodivergentes a distintas expresiones artísticas.

Ábrego Ceballos señaló que uno de los aspectos que se busca fortalecer es precisamente la posibilidad de que los participantes encuentren distintas formas de expresar sus habilidades y creatividad.