Cultura amplía talleres artísticos para personas neurodivergentes en Mexicali
La dependencia reporta mayor participación de niñas, niños, adolescentes y adultos en actividades de música, literatura y artes plásticas.
Mexicali, B.C.- Cada vez más niñas, niños, adolescentes y adultos neurodivergentes se están acercando a actividades artísticas, una participación que ha llevado al Centro Estatal de las Artes (Ceart) en Mexicali, por lo que buscarán ampliar los talleres disponibles en disciplinas como música, literatura y artes plásticas.
Alma Delia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California, señaló que el interés por este tipo de espacios ha aumentado y que actualmente se busca ofrecer alternativas que permitan a los participantes desarrollar sus capacidades a través del arte.
En Mexicali, uno de los talleres que ya tiene varios años de trabajo es “Colores en mi espejo”, donde alrededor de 50 participantes realizan actividades de baile y artes plásticas.
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Talleres buscan impulsar la expresión artística
El ingreso al taller contempla una entrevista previa con la maestra responsable para conocer a cada participante, mientras que durante las sesiones también participan familiares y jóvenes que realizan servicio social.
Los trabajos que realizan durante las clases forman parte de exposiciones al finalizar cada semestre, donde los participantes muestran sus creaciones a familiares y personas cercanas.
La oferta no se concentra únicamente en las artes plásticas, ya que Cultura también trabaja con actividades relacionadas con música y literatura, además de otras propuestas que buscan acercar a las personas neurodivergentes a distintas expresiones artísticas.
Ábrego Ceballos señaló que uno de los aspectos que se busca fortalecer es precisamente la posibilidad de que los participantes encuentren distintas formas de expresar sus habilidades y creatividad.
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