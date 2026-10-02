Caloncho lleva a las Fiestas del Sol por una montaña rusa de ritmos

El cantante comenzó con una presentación tranquila y fue elevando el ritmo hasta poner a bailar al público de la Isla de las Estrellas, donde cerró con gran energía.

Mexicali,B.C.- Una noche que comenzó con canciones tranquilas y terminó con el público bailando y cantando fue la que ofreció Caloncho durante su presentación en la Isla de las Estrellas, como parte de las actividades por el 50 aniversario de las Fiestas del Sol.

El cantante inició su presentación alrededor de las 22:30 horas. Desde minutos antes, los asistentes comenzaron a acercarse al escenario para esperar el espectáculo, superando los dos mil asistentes antes de que comenzara la presentación.

Canciones como “Palmar”, “Loco”, “Optimista” y “Somos Instantes” marcaron el ritmo de una presentación que fue cambiando de intensidad conforme avanzaba la noche.

Su presentación se pudo comparar con una montaña rusa musical, pues después de un inicio más relajado, el cantante fue incorporando canciones con ritmos más dinámicos que poco a poco elevaron el ambiente entre los asistentes.

La Isla de las Estrellas pasó de escuchar al artista en un ambiente tranquilo a convertirse en una pista de baile, mientras el público acompañaba las canciones, levantaba las manos y seguía el ritmo de la música.

Derek Espinoza y Rene Acosta

Durante la presentación, Caloncho también aprovechó algunos momentos para interactuar con sus seguidores, lanzando regalos como frisbees y agradeciendo continuamente al público cachanilla.

En una de sus pausas, recibió un regalo de una fanática, que decidió abrir frente al público. Dentro encontró una camisa hecha por ella misma.

El repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria, con una propuesta que combina elementos de pop, reggae, folk y sonidos tropicales, características que han marcado su estilo musical.

Conforme se acercaba el final, la energía sobre el escenario y entre el público aumentó hasta llegar a uno de los momentos de mayor intensidad de la noche.

Después de cerca de una hora y media de música, Caloncho concluyó su presentación alrededor de la medianoche, cerrando su participación en las Fiestas del Sol con un público que terminó la noche entre baile, canciones y aplausos.

Así fue el concierto