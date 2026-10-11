Rachel pone a prueba la prevención

La tormenta tropical Rachel encendió las alertas en Baja California con pronósticos de lluvias de hasta 50 milímetros.

La tormenta tropical Rachel encendió las alertas en Baja California con pronósticos de lluvias de hasta 50 milímetros, rachas de viento de 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros. El reto ahora es que la prevención no se quede en anuncios oficiales y llegue a tiempo a quienes más lo necesitan.

Las primeras consecuencias ya se hicieron visibles en Tijuana, donde ayer las lluvias derribaron postes eléctricos en la colonia Monte San Antonio, lo cual provocó apagones y cierres viales en una zona donde, según vecinos, ya se había reportado que algunas estructuras estaban inclinadas.

A los daños eléctricos se sumaron accidentes en los bulevares Rosas Magallón y 2000, evidencia de los peligros que representan las condiciones adversas para quienes deben trasladarse.

Y lo peor podría estar por venir: la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Ignacio Lozoya Morales, advirtió que las lluvias podrían intensificarse y continuar hasta la tarde de este domingo, con precipitaciones aisladas el lunes.

Por ello, las autoridades habilitaron refugios temporales en los siete municipios de la entidad y exhortaron a la población a atender las recomendaciones, evitar traslados innecesarios y reportar cualquier emergencia al 911.

Pero la prevención no debe quedarse solamente en recorridos ni en llamados para ponerse a salvo, sino que también exige revisar la infraestructura, atender reportes ciudadanos y corregir riesgos antes de que ocurra una tragedia.

NO BASTA CON GANAR ENCUESTAS

En pleno proceso interno, la dirigencia morenista lanza un mensaje duro y directo a los aspirantes a candidaturas rumbo a 2027, pues les advierte que no basta con ganar las encuestas.

En su rol de presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfonso Durazo dijo que no todos los que aspiran a una coordinación ganan, pero que “no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad”.

Durazo señaló que el triunfo en las encuestas no necesariamente refleja un compromiso con los principios de Morena, pues algunos aspirantes, de diferentes formas, “inflan” su posicionamiento. Además, les dijo: “Ganar así no sirve al movimiento”, por lo que pidió que construyan su respaldo desde las bases.

Por su lado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a la unidad y también lanzó un recordatorio: el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar su imagen ni sus palabras con fines electorales rumbo a 2027.

A un año de las definiciones electorales, la dirigencia morenista insiste en que primero está el proyecto y después las personas, un mandato que pone a prueba la unidad en este proceso interno, que arrancó con las definiciones de los perfiles que impulsarán para las 17 gubernaturas y que ahora continúa con quienes buscan diputaciones y presidencias municipales en el país.