El IMSS cayendo en picada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defiende a capa y espada al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo, aun con todos los problemas que ha generado su pésima administración al frente de esta institución que es para muchos mexicanos su única alternativa para recuperar la salud.

Yo creo que la señora Sheinbaum no ha pisado en su vida el Seguro Social, al menos así me parece porque desdeña toda crítica a la institución, sin embargo, cada día conocemos más problemas en todas las áreas médicas.

Recientemente la crisis que se vivió en el IMSS de Durango al morir cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS. Estos fallecimientos se presentaron tres el 15 de septiembre, uno el 18 y otro el 19. La causa una bacteria que cuatro de los bebés que descubrieron, es la bacteria Klebsiella Pneumoniae, pero también se detectó el hongo Candida Albicans.

Ante esto, el delegado del IMSS en Durango fue separado de su cargo, con todo el dolor de su corazón, el director general del IMSS, Zoé Robledo tuvo que viajar a Durango a reunirse con los padres de los bebés fallidos para ofrecer disculpas y según él, comprometerse al esclarecimiento de esta crisis.

En Jalisco se presenta otro problema similar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obtetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, surge un brote de infecciones nosocomiales que provocaron la muerte de varios recién nacidos. Las causas son similares a las presentadas en Durango, la bacteria Klebsiella Pneumoniae y el hongo Candida Albicans. Las muertes se presentaron en los meses de marzo, septiembre y octubre de este año. Se analizaron en ambos casos las condiciones de higiene, esterilización y posibles negligencias en el área de terapia intensiva neonatal.

En Mexicali el IMSS confirmó la entrega equivocada de dos bebés recién nacidas en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31. ¿Cómo se enteraron del cambio? Cuando el propio IMSS se puso en contacto con las dos familias para aclarar la identidad de las niñas. El caso se dio a conocer oficialmente el 25 de septiembre de este año. La investigación de lo que pasó sigue en curso, no se despidió a ningún trabajador.

Según uno de los familiares de una de las pequeñas dijo que los estudios se practicaron por separado y que no les explicaron con claridad por qué se necesitaban. Los resultados de las pruebas de ADN revelaron el intercambio e inmediatamente se confirmó que el día que entregó a dos personas recién nacidas a familias equivocadas.

La delegada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga aseguró en los Hospitales se cuentan con los protocolos estrictos, apegados a la normatividad vigente, los cuales se reforzaron aún más. Según la delegada, a lo largo de la historia del IMSS enBaja California, se han registrado cerca de1 millón de nacimientos sin que se tuvieraconocimiento de un caso similar al que pasóel mes pasado. Yo creo que si esto no ha pasado es porque ninguna familia se ha quejado que le cambiaron a su recién nacido.

Mientras en diferentes estados de la República hay manifestaciones de personaldel IMSS afuera de clínicas y hospitales endemanda de insumos y medicamentos necesarios para la atención de los derechohabientes, entre falta de guantes, gasas, jeringas, material para estudios clínicos, equipopara la administración de oxígeno y ropahospitalaria. Piden un incremento salarialdel 9.9 por ciento. Y hay reclamos, ademásde la escasez de material médico, la faltade especialistas y la reducción de personaleventual que afecta la operación de las unidades médicas. Mientras el director general del IMSS, Zoé Robledo se pasea impunemente como si no pasara nada el SeguroSocial.

*- El autor es periodista independiente