Votos planchados, no

Un revés irrefutable tuvieron las llamadas “boletas planchadas”, aquellas sin doblez que el Instituto Nacional Electoral (INE) había dejado abiertas a consideración durante los cómputos distritales.

Esto porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó, por unanimidad, ese criterio y uno de los argumentos lo señaló el magistrado Felipe de la Mata, quien fue directo: una boleta de 20 por 28 centímetros no puede introducirse sin doblar en una ranura de apenas 12 centímetros por tres milímetros.

Para muchos, el cuestionamiento era, si físicamente no cabe, ¿Cómo llegó a la urna? Por eso, los acuerdos del INE que permitirían contar como válidas “boletas planchadas” fueron blanco de críticas de analistas políticos, la oposición y ciudadanos; voces como las del diputado panista Federico Döring decían que esa decisión del Instituto era una señal que se buscaba abrir la puerta a un fraude electoral y lo calificaban como la “antesala de una elección de Estado”

Se aplaudió ese fallo porque, dijeron, se devuelve claridad a un procedimiento que no debería prestarse a interpretaciones ambiguas.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En Tijuana el tema de un posible endurecimiento de las penas para los menores que cometan delitos graves en Baja California no se quedó en charla de café o discusión en redes sociales, sino que la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” que preside Estefanía Campos García, llevó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El planteamiento contempla ampliar hasta diez años el internamiento en casos excepcionales para adolescentes de 16 y 17 años, establecer responsabilidad civil de padres, madres o tutores y actualizar los delitos que permiten valorar esta medida.

La propuesta busca atender dos aspectos dentro del sistema: proteger a los adolescentes y garantizar una reparación integral para las víctimas.

Aunque se trata de un problema que aqueja al País de forma general, en Baja California se han reportado en los últimos dos años casos gravísimos en los que se han visto involucrados incluso adolescentes de hasta 14 y 15 años.

FORO ELEVA

Representantes del sector empresarial de la región se reunieron para analizar las condiciones que pueden impactar el desarrollo de la región durante la edición 14 del Foro Eleva.

De acuerdo con los organizadores, la agenda se enfocó en los principales retos económicos, políticos y tecnológicos que enfrenta México en la actualidad.

Con la conferencia “Perspectivas políticas y económicas de México”, le tocó al analista político Leo Zuckermann dar inicio al encuentro empresarial realizado en el Centro Estatal de las Artes (Ceart) de la capital del estado.

La relación comercial con Estados Unidos, las finanzas públicas, el escenario político rumbo a 2027 y los cambios que traerá, desde su punto de vista, la inteligencia artificial fueron algunos de los temas abordados por el también conductor del programa “La Hora de Opinar”.

Zuckermann destacó la posición de México dentro del comercio internacional y particularmente su integración económica con Estados Unidos, relación que consideró representa tanto una dependencia como una ventaja para el país debido a su cercanía con uno de sus principales mercados.

Otros de los participantes del día fueron Luis Naranjo, empresario local y creador de Salsa La Perrona; Lino Romero, especialista enfocado en la adopción tecnológica; Mariana Chávez, influencer que expuso estrategias clave sobre cómo comunicar temas políticos para redes sociales y audiencias jóvenes, y Alejandra Ríos Spíndola, reconocida empresaria y jueza del programa televisivo Shark Tank México.