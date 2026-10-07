Riesgo electoral

El sólo recordatorio presidencial de que las elecciones de 2027 pueden ser anuladas si se demuestra que una intervención extranjera incidió en el resultado es preocupante, pero es al INE al que debe inquietar más.

A ocho meses de las elecciones del 6 de junio el año próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló ayer de este tema en la “mañanera del pueblo”, en la que denunció la operación en el País de redes internacionales de propaganda política que, aseguró, financian e influyen con contenidos en la opinión pública.

Esto no debería quedar como una denuncia al aire porque al Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por la consejera Guadalupe Taddei, le compete vigilar, fiscalizar e investigar que no exista injerencia o intervención extranjera en los procesos electorales ya que es la autoridad administrativa encargada de blindar la equidad de las elecciones.

El papel que está jugando el INE es muy observado de la forma en la que debe estar atento a ese tipo de casos que advierte la mandataria, sino también a cualquier otra práctica irregular o que violente las reglas, porque su misión es garantizar procesos electorales libres, confiables y equitativos.

RELEVO EN COTUCO

Como candidato único registrado en el proceso de renovación de la Mesa Directiva del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), cuya elección está programada para realizarse este jueves 8 de octubre, es casi un hecho que Gilberto Gamiño Herrera se convierta en el nuevo dirigente del organismo en sustitución de Karim Chalita Rodríguez, quien permaneció por tres años como presidente.

Y es importante aclarar el “casi”, pues presidir la única plantilla que se inscribió en el proceso no le garantiza una victoria, pues el nombramiento debe ser ratificado por el consejo del organismo empresarial.

Gamiño Herrera, quien acaba de terminar su periodo al frente del Club Rotario de Tijuana y se ha desempeñando dentro del sector de touroperadores y actualmente es tesorero de Cotuco.

CAOS EN CABILDO DE SQ

El Cabildo de San Quintín volvió a exhibir las diferencias que existen entre sus integrantes y la alcaldesa Miriam Cano Núñez, luego de que varios regidores abandonaran una sesión inconformes porque iniciativas que llevaban meses sin avanzar fueron enviadas a comisión, pese a que intentaron sacarlas adelante como asuntos de obvia y urgente resolución.

La decisión generó molestia entre los ediles, quienes señalaron que mientras algunas de sus propuestas permanecen detenidas durante meses, otros asuntos que consideran convenientes para la alcaldesa sí reciben celeridad. Entre quienes cuestionaron la situación estuvo la regidora Ashley Gómez, quien recordó que anteriormente denunció a Cano Núñez por violencia política de género y afirmó que, en aquella ocasión, ninguno de sus compañeros regidores alzó la voz para defenderla.

Ahora, esos mismos regidores están experimentando en carne propia lo que significa que sus propuestas sean ignoradas o permanezcan detenidas.

Después de la sesión, Cano Núñez defendió la decisión de enviar los asuntos a comisión y argumentó que existían observaciones que debían revisarse antes de tomar una determinación, particularmente porque algunas propuestas involucraban disposiciones de leyes estatales.