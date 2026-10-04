Nada alentador es el balance del empresariado sobre el impacto de la reforma judicial en el sector privado

Desconfían del Poder Judicial

Nada alentador es el balance del empresariado sobre el impacto de la reforma judicial en el sector privado, que impone un desafío importante a todo el sistema de impartición de justicia en el País.

A dos años de la implementación de este nuevo modelo judicial y a un año de la llegada de los primeros ministros electos por voto popular, el sector privado tiene un análisis que merece atención.

Y es que una encuesta de la Coparmex, realizada entre 3 mil 721 empresarios, revela que 67.8% considera que sus proyectos de inversión fueron frenados, recortados o pospuestos en el contexto de la reforma.

Entre sus preocupaciones aparecen el rezago judicial, la menor certidumbre sobre la protección de la propiedad, los contratos y el acceso al amparo.

Aunque la reforma no es responsable de cada inversión sí incide el ambiente que genera, por lo que las mujeres y hombres de negocios perciben que aún falta trabajar para tener la confianza.

Por eso la Coparmex, presidida por Juan José Sierra Álvarez, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una agenda de trabajo y diálogo que busque certeza jurídica e independencia en las resoluciones.

Ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, tiene el reto de convertir esa transformación institucional en resultados porque el Poder Judicial está bajo el escrutinio público para conocer si el cambio profundo ha sido para mejorar.

VIEJAS LEALTADES

Hay reuniones que parecen una fotografía del pasado.

Y la que encabezó Ernesto Ruffo Appel en su casa de Ensenada tiene todos los ingredientes para convertirse en una de ellas: ex Gobernadores, ex senadores, viejos cuadros del PAN y, a la distancia, el saludo del ex presidente Vicente Fox.

Ruffo Appel, quien apenas hace una semana dejó el penal del Altiplano para continuar su proceso por presunto huachicol fiscal bajo prisión domiciliaria, recibió a sus antiguos compañeros de partido en una jornada que tuvo mucho de solidaridad política y otro tanto de reivindicación de una generación panista que hoy observa desde la barrera los tiempos que corren.

Por ahí estuvieron Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, ex Gobernadores de Guanajuato; Héctor Osuna, ex Alcalde de Tijuana; Víctor Hermosillo, ex Alcalde de Mexicali, y Ramón Corral, ex senador por Sonora, además de otros ex mandatarios estatales que se conectaron de manera remota.

La lista dice mucho.

Son personajes que en su momento representaron al PAN de la alternancia, de las campañas a pie, de los discursos contra el presidencialismo y de la promesa de construir gobiernos distintos.

Ruffo, precisamente, fue uno de los símbolos más importantes de aquella etapa.

En 1989 se convirtió en el primer Gobernador de oposición en la historia moderna de México, cuando el PAN ganó Baja California y abrió una puerta que después sería difícil de cerrar.

Más allá de la amistad o la solidaridad personal, la reunión fue también un reencuentro con una parte de la historia panista que parece buscar su lugar en un partido que ha cambiado profundamente.