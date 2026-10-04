Diálogo Empresarial

La competitividad de México también se decide en el tiempo que una empresa necesita para comenzar a producir.

Consolidación IMMEX 4.0: simplificación para la competitividad

Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Peter Drucker

La competitividad de México también se decide en el tiempo que una empresa necesita para comenzar a producir. Cada trámite duplicado, cada criterio incierto y cada espera innecesaria pueden retrasar inversiones, contrataciones y oportunidades para proveedores nacionales. Por ello, consolidar una propuesta IMMEX 4.0 exige reconocer que la simplificación administrativa debe ocupar un lugar central en la estrategia industrial.

La industria manufacturera de exportación necesita un entorno donde cumplir sea claro, previsible y eficiente. Simplificar significa ordenar requisitos, compartir información entre autoridades y eliminar duplicidades, conservando la trazabilidad y los controles. Un sistema que facilita el cumplimiento permite concentrar capacidades públicas en identificar riesgos y capacidades empresariales en producir, innovar y generar empleo formal.

Desde esta perspectiva, IMMEX 4.0 plantea construir, junto con las autoridades, una ruta integrada para las autorizaciones necesarias al inicio de operaciones. Actualmente, el programa IMMEX corresponde a la Secretaría de Economía, mientras la certificación en materia de IVA e IEPS pertenece al ámbito del SAT. La propuesta busca articular ambos procesos mediante un nuevo esquema de Manufactura Exportación 4.0 dentro de Hacienda, con la coordinación institucional y adecuaciones normativas necesarias. (sat.gob.mx⁠)

Su meta de reducir 50% el tiempo de arranque de una nueva empresa debe convertirse en un compromiso verificable. Para lograrlo, será necesario establecer una línea base, definir plazos de respuesta, homologar criterios y medir resultados. La reducción planteada representa un objetivo de transformación; alcanzarlo dependerá del diseño técnico, la colaboración entre dependencias y una implementación que responda a la realidad operativa.

Este esfuerzo requiere una aproximación sólida y participativa. Las empresas conocen los obstáculos cotidianos; las autoridades tienen la responsabilidad de proteger el interés público. Reunir ambas perspectivas permitiría desarrollar soluciones con expedientes integrados, información interoperable y revisiones coordinadas. La confianza debe construirse mediante reglas transparentes, responsabilidades definidas y mecanismos que distingan el cumplimiento acreditado de las conductas irregulares.

IMMEX 4.0 puede convertirse, así, en un puente entre las aspiraciones del Plan México y la misión de INDEX: impulsar condiciones para que la manufactura exportadora produzca mayor prosperidad nacional. Una apertura más ágil puede favorecer oportunidades de inversión y vinculación productiva. Su valor aumentará si acompaña el desarrollo de proveedores mexicanos, la formación de talento y la incorporación de tecnología.

Para impulsar esta agenda, INDEX Nacional necesita una representación con visión, capacidad técnica y presencia en la conversación empresarial y pública. La experiencia por generaciones de líderes debe traducirse en propuestas concretas, sustentadas y evaluables. Defender al sector exige firmeza ante obstáculos injustificados y disposición para construir acuerdos que fortalezcan la legalidad y la competitividad.

La propuesta de liderazgo de Salvador Maese Barraza encuentra aquí una responsabilidad: convocar al equipo, escuchar a las regiones y convertir experiencia en resultados. Una defensa valiente y razonable del interés IMMEX debe colocar el empleo, la inversión y el desarrollo nacional en el centro. México necesita instituciones capaces de transformar el diálogo en decisiones. Consolidar IMMEX 4.0 sería avanzar hacia un país donde cumplir mejor permita producir antes y donde la competitividad se traduzca en prosperidad para familias mexicanas