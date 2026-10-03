La violencia y las redes sociales

Los ataques registrados en escuelas de Torreón y Querétaro volvieron a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para todos: ¿qué está pasando con los jóvenes y qué tanto están influyendo las redes sociales en conductas cada vez más extremas?

Ante los hechos violentos que ocurrieron esta semana en los planteles educativos, el Gobierno federal anunció que endurecerá los controles sobre las plataformas digitales para obligarlas a retirar contenidos que inciten a la violencia, el abuso o el acoso.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumenta que las plataformas no pueden convertirse en escaparates para contenidos que glorifiquen la violencia, especialmente cuando pueden ser vistos y replicados por menores de edad.

Pero ahí aparece el reto de definir exactamente qué deberá retirarse y quién tendrá la última palabra.

Porque una cosa es combatir mensajes que abiertamente inciten a cometer actos violentos, promuevan el abuso o acosen a una persona, y otra distinta es abrir la puerta a una regulación tan amplia que termine convirtiéndose en un mecanismo para decidir qué se puede publicar y qué no.

La propia Presidenta ha insistido en que no se trata de censura y que se consultará a especialistas para establecer reglas precisas. Será importante observar el contenido final del decreto, porque en asuntos de libertad de expresión los buenos propósitos necesitan acompañarse de reglas claras, transparencia y mecanismos para evitar abusos.

Además, el problema de la violencia escolar difícilmente se resolverá únicamente retirando publicaciones.

Los datos citados en el caso de Coahuila, donde dos hermanos de 18 años asesinaron a la subdirectora de una secundaria en Torreón, apuntan a un fenómeno más amplio que incluye circulación de armas, violencia cotidiana, problemas emocionales y procesos de imitación.

Por ello es importante señalar que las redes sociales pueden amplificar esas conductas, pero no necesariamente son su origen.

SE PONE EL SACO

En medio del revuelo que ha causado la reforma constitucional que limita a candidatos a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno a tener únicamente la nacionalidad mexicana, Jasmine Bugarín Rodríguez informó que inició el trámite para renunciar a su ciudadanía estadounidense.

La Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit afirmó en sus redes sociales que la decisión responde a sus convicciones y a su “lealtad con México”, al tiempo que sostuvo que la soberanía nacional es un principio irrenunciable.

El movimiento ocurre después de que el Senado aprobó una reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la CDMX deberán poseer únicamente la ciudadanía mexicana.

Sin embargo, la reforma entrará en vigor hasta 2028, por lo que no será aplicable en las elecciones de 2027, y tampoco afecta a las coordinaciones estatales de Morena.

Es decir, jurídicamente Bugarín Rodríguez no estaría obligada por esa reforma a renunciar a su ciudadanía estadounidense si llega a competir en el proceso electoral del próximo año.

Por eso su decisión tiene, por ahora, más dimensión política que jurídica, aunque en un escenario donde la nacionalidad, la soberanía y la identidad ocupan un lugar cada vez más central en el discurso político, cualquier movimiento de los aspirantes será observado con lupa.