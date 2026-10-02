Todavía no empiezan las campañas, pero en el Ayuntamiento de Mexicali ya comienza a sentirse ese viejo fenómeno.

Modo electoral

Todavía no empiezan las campañas, pero en el Ayuntamiento de Mexicali ya comienza a sentirse ese viejo fenómeno que suele aparecer mucho antes de que arranquen oficialmente las elecciones, pues varios funcionarios empiezan a mirar hacia otro lado.

Norma Bustamante lo dijo prácticamente sin rodeos: habrá más salidas de integrantes de su gabinete conforme se acerquen las definiciones del próximo proceso electoral.

La alcaldesa habló de “una intención muy clara de irse” y dejó en manos de las convocatorias de Morena los tiempos para quienes quieran participar.

La salida de Rubén Chen es, hasta ahora, la señal más visible. Oficialmente, su separación de la Delegación del Centro Histórico obedeció a motivos personales. La propia alcaldesa, sin embargo, reconoció que no descarta que existan aspiraciones políticas detrás de la decisión.

No hay nada irregular en que un servidor público aspire a competir. De hecho, las reglas electorales contemplan precisamente los mecanismos para separarse de un cargo cuando corresponda.

La Constitución de Baja California establece, para diversos cargos y empleos públicos, la separación provisional 90 días antes de la elección, aunque los procesos partidistas pueden establecer sus propios tiempos y requisitos.

El problema, si acaso, no está en que quieran competir, sino en cuándo empieza para ellos la siguiente elección y cuándo termina la responsabilidad que tienen actualmente.

La propia Bustamante ofreció una confesión interesante al recordar su experiencia cuando buscó la reelección: cambiar de camioneta y de ropa a las cinco de la tarde para pasar de alcaldesa a candidata. Lo describió como una “locura” y como una experiencia emocionalmente desgastante. Si más funcionarios del Ayuntamiento tienen aspiraciones electorales, será necesario que la administración tenga claridad sobre quién se queda, quién se va y quién asumirá las responsabilidades que queden vacantes, porque cada renuncia tiene una consecuencia administrativa. Y cada relevo implica una curva de aprendizaje.

En el Centro Histórico ya ocurrió. Rubén Chen salió y el Cabildo aprobó a José Antonio Sánchez Vargas como su sustituto. El nuevo delegado llega con un perfil distinto: es comerciante del primer cuadro y plantea trabajar en coordinación con empresarios, locatarios y la Policía Municipal, además de recuperar espacios como el Parque del Mariachi.

Ahora habrá que observar si este será un caso aislado o el primero de una cadena de movimientos. Al final, las elecciones llegan. Los cargos cambian. Los partidos definen candidatos. Pero la ciudad sigue funcionando todos los días.

MANTENIMIENTO NECESARIO

Ante los pronósticos de un fortalecimiento de El Niño y la posibilidad de lluvias intensas, resulta positivo que se haya concretado la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ampliar la limpieza de la canalización del Río Tijuana.

La gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ante el director general de Conagua, Efraín Morales López, permitirá retirar alrededor de 600 mil metros cúbicos de azolve, escombros y vegetación, sumándose a los trabajos realizados por el Gobierno estatal en los primeros cuatro kilómetros del cauce.

La atención preventiva contempla también a las 64 familias que actualmente se encuentran asentadas en el cauce del Río Tijuana.

La coordinación, en la que también participan el Ayuntamiento de Tijuana y el coordinador general de Gabinete del Estado, Ariel Lizárraga Montero, cobra especial relevancia porque la canalización es el cauce por donde se concentra y conduce buena parte del agua de lluvia de la ciudad.

Mantenerla despejada no elimina los riesgos asociados a precipitaciones extraordinarias, pero sí constituye una medida preventiva necesaria para mejorar la capacidad del cauce y reducir posibles afectaciones.