Zelensky habla con la BBC: "Las armas son el único lenguaje que entiende Rusia"

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó la posibilidad de ceder parte del territorio de su país en un posible acuerdo de paz con Rusia.

En una entrevista concedida a la BBC con motivo del primer aniversario de la invasión rusa, advirtió que ceder territorio significaría que Rusia podría "seguir volviendo". Solo las armas occidentales podrían acercarlos a la paz.

Zelensky también afirmó que la ofensiva de primavera ha comenzado. "Ya se están produciendo ataques rusos desde varias direcciones", aseguró.

No obstante, cree que las fuerzas ucranianas pueden seguir resistiendo el avance ruso hasta que sean capaces de lanzar una contraofensiva. Pero reiteró su petición de más ayuda militar a Occidente.

"Por supuesto, las armas aceleran la paz. Las armas son el único lenguaje que entiende Rusia", declaró Zelensky a la BBC.

Ayuda internacional

La semana pasada, Zelensky se reunió con líderes del Reino Unido y de la UE en un intento por reforzar el apoyo internacional y pedir armas para defender a su país.

Cuando el presidente ucraniano solicitó aviones de combate, el primer ministro británico, Rishi Sunak, aseguró: "Nada está fuera de la mesa".

Kyiv se siente cada vez más frustrado por la velocidad con la que llegan las armas occidentales.

Se cree que aún faltan semanas para que lleguen al campo de batalla los carros de combate prometidos el mes pasado por varios países occidentales, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

BBC El Presidente Zelensky aseguró que la ofensiva rusa de primavera ha comenzado.

El Presidente Zelensky también se refirió a la amenaza del dirigente bielorruso, Alexander Lukashenko, de sumarse a la guerra, junto con las tropas rusas, si un solo soldado ucraniano cruzaba la frontera.

"Espero que [Bielorrusia] no se una [a la guerra]", afirmó "Si lo hace, lucharemos y sobreviviremos".

Permitir que Rusia vuelva a utilizar Bielorrusia como punto de partida para un ataque sería un "gran error", añadió.

Las fuerzas rusas lanzaron parte de su invasión a gran escala desde Bielorrusia hace 12 meses.

Se dirigieron hacia la capital ucraniana, Kyiv, pero fueron repelidas y obligadas a retirarse en cuestión de semanas, tras sufrir numerosas bajas.

Cuando se le preguntó si le sorprendían las tácticas rusas en la guerra, Zelensky las calificó de "inútiles".

"La forma en que destruyeron todo. Si sus soldados recibieron [y cumplieron] esas órdenes, significa que comparten esos mismos valores".

Lucha por la supervivencia

Cifras ucranianas publicadas esta semana sugieren que las tropas rusas en Ucrania están muriendo en mayor número este mes que en cualquier otro momento desde la primera semana de su invasión.

Los datos no pueden verificarse, pero el Ministerio de Defensa británico afirmó que las tendencias eran "probablemente exactas".

"Hoy, nuestra supervivencia es nuestra unidad", opinó Zelensky sobre cómo cree que terminará la guerra.

"Creo que Ucrania está luchando por su supervivencia", afirmó. "Hemos elegido este camino. Queremos garantías de seguridad. Cualquier compromiso territorial nos debilitaría como Estado".

"No se trata del compromiso en sí", agregó. "¿Por qué íbamos a tener miedo de eso? Tenemos millones de compromisos en la vida cada día".

"La cuestión es ¿con quién? ¿Con Putin? No. Porque no hay confianza. ¿Diálogo con él? No. Porque no hay confianza".

