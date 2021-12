"West Side Story" de Steven Spielberg: el veredicto de la crítica de la BBC

20th Century Studios

West Side Story, musical que se estrenó por primera vez en Broadway en 1957, es atemporal.

Las obras de arte eternas pueden transformarse sin cesar, de la misma manera que West Side Story (!Amor sin barreras") convirtió el Romeo y Julieta de Shakespeare, con una escena de balcón, en la historia de Tony y María, jóvenes amantes de comunidades étnicas enfrentadas en un Nueva York que se desmorona.

Había una cualidad mágica y única en la versión inicial de West Side Story: la música desgarradora y hermosa de Leonard Bernstein; las letras mordaces pero románticas de Stephen Sondheim; el libro de Arthur Laurents y la coreografía de inspiración clásica de Jerome Robbins.

Y hay una alquimia similar en la gloriosa nueva versión. Dirigida por Steven Spielberg de forma magistral, con un guion inteligentemente concebido de Tony Kushner y una nueva coreografía nítida de Justin Peck, la película honra las raíces de la producción original al tiempo que le da una sensibilidad propia del siglo XXI.

Es una película llena de energía, ingenio, pasión y tragedia, que mira hacia atrás y hacia adelante. Es una de las películas más emocionantes del año.

Esta nueva versión todavía está ambientada en 1957, y el artificio del set donde ocurre, con edificios de viviendas y solares vacíos, es deliberado, evocando los orígenes teatrales de la historia.

Steven Spielberg es el director de la nueva versión de West Side Story.

Pero la película también es puramente cinematográfica en la forma en que la cámara cuenta la historia, se abalanza sobre el centro de un número musical en un gimnasio, mira desde arriba a los bailarines que llenan las calles, observando de cerca a Tony (Ansel Elgort) y Maria (Rachel Zegler) mientras se enamoran.

La versión cinematográfica de 1961 puede haber ganado 10 premios Oscar, pero está irremediablemente ligada a un escenario, como solía suceder con las películas musicales de la década de 1960. En la de Spielberg esto no sucede.

La escena de apertura señala otra diferencia importante.

La cámara pasa por encima de los escombros de un área recientemente despejada por la Autoridad de Vivienda de Nueva York, para dar paso al nuevo Centro Lincoln para las Artes Escénicas.

Tanto los puertorriqueños como los residentes blancos pobres de la zona están a punto de ser desplazados, y el guion de Kushner se basa mucho en esa privación de derechos en la vida real, así como en la rivalidad étnica.

20Th Century Fox

La película pasa quizás demasiado tiempo preparando este conflicto y presentando a los Tiburones, la pandilla puertorriqueña liderada por el hermano de María, Bernardo (David Álvarez), y los Jets, la pandilla blanca fundada por Tony y su mejor amigo, Riff (Mike Faist).

Pero el baile y la música son cinéticos.

La coreografía de Peck mantiene el ADN de la original de Robbins pero agrega un atletismo que hace que se sienta fresca. Dando vueltas y saltando por las calles del Upper West Side de Nueva York, los Tiburones y Jets siguen siendo los punks más atléticos de todos los tiempos.

Una de las variaciones de Kushner es darle a Tony una nueva historia.

Aquí está en libertad condicional, después de haber pasado un año en prisión por golpear a otro hombre casi hasta la muerte, una experiencia que lo ha dejado decidido a reformarse. Puede ser difícil aceptar el cambio del personaje de delincuente a alma sensible, pero esto agrega otra capa de ironía trágica.

Y en la innovación más inspirada de la película, la farmacia donde trabaja Tony ya no es propiedad de un hombre llamado Doc, sino de su viuda, Valentina. De mirada aguda y amable, es interpretada con una calma centrada nada más y nada menos que por Rita Moreno, quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto como la novia de Bernardo, Anita, en la película original.

Ahora, hay quien aventura que Moreno puede optar a una nueva estatuilla.

Moreno y Valentina se fusionan para convertirse en el alma y la conciencia de esta nueva versión.

Rita Moreno aperece en la nueva versión en un papel diferente.

Pero la esencia de West Side Story sigue siendo su desgraciada historia de amor.

Tony y María finalmente se conocen en un baile en un gimnasio. Anita, en una actuación dinámica y con matices de Ariana DeBose, es el centro de atención, arremolinándose en su falda y bailando al son de los ritmos latinos que impregnan la película.

Pero pronto los ojos de Tony y María se cruzan y se encuentran bajo las gradas realizando un elegante y silencioso baile propio. La interpretación seria de Elgort le da a Tony una sinceridad entrañable, y Zegler, en su primer papel en una película, es la María ideal, una mujer joven rebosante de vida y esperanza.

Bernardo, furioso de que este chico blanco siquiera mire a su hermana, los obliga a separarse, pero para entonces su vínculo ya se ha afianzado.

Rita Moreno fue una de las estrellas de la versión original de West Side Story.

Aquí es donde la película realmente despega, elevándose. Mientras Tony camina por las calles nocturnas cantando "María", la voz de Elgort es clara y ligera, capturando la euforia de la música de Bernstein.

Escuchar la letra tan solo días después de la muerte de Sondheim es un recordatorio de lo insustituible que era.

Tony encuentra a María y sube por la escalera de incendios hasta su ventana, que da a un patio donde hay ropa tendida entre los edificios. Si no creemos en su improbable historia de amor a primera vista, nada en West Side Story puede funcionar.

Pero Zegler y Elgort son completamente convincentes. El rostro de Zegler es inocente y lleno de pasión, y su voz fuerte y hermosa mientras cantan Tonight. Spielberg escenifica dramáticamente esta escena del balcón mientras corren de un lado a otro por la escalera de incendios, pero íntimamente a través de su uso de primeros planos, capturando la tensión sexual de su encuentro.

West Side Story, de 1961, fue un gran éxito. Ganó el Oscar a mejor película.

La secuencia de "María" y Tonight crea el episodio más exquisito de la película. Pero sabemos que se avecina una pelea entre los Jets y los Tiburones, y que no puede terminar bien.

Nada de la partitura se desperdicia, ya que las melodías de Bernstein entran y salen de la banda sonora con elegante facilidad.

En otros aspectos destacados, DeBose trae una alegría volátil al tema America, una secuencia escenificada como un baile elaborado por las escaleras de su casa hacia las calles de su barrio. Zegler obtiene su propia pieza central vibrante en I Feel Pretty.

Spielberg (centro) con todo el elenco de la película.

Pero el momento más elocuente y conmovedor es el de Moreno. (Esto no debería ser un spoiler, pero si eres especialmente sensible a las revelaciones, salta al último párrafo). La canción Somewhere, generalmente cantada por los amantes como una expresión de esperanza, ahora la canta Valentina, sola en su tienda. después de enterarse de que ha habido dos muertes, una causada por Tony.

Moreno hace de la letra There's a place for us una expresión tranquila y triste de dolor por todas las esperanzas perdidas que la rodean. Ella y DeBose, que es tan buena expresando tristeza como transmitiendo una energía ardiente, dominan la potente última parte de la película.

Spielberg es lo suficientemente sabio como para saber que la primera West Side Story fue única.

Ha creado su propio milagro, una película de diverso reparto y conciencia social para hoy que abarca todo lo sublime en su incomparable origen.

Tiene mucho sentido que el estreno de la película tuviera lugar en el Centro Lincoln, completando un círculo atemporal, dentro y fuera de la pantalla.

