MOSCÚ, Rusia.- Vladimir Putin, presidente de Rusia deberá autoaislarse de manera obligatoria luego de haber convivido con varias personas que dieron positivo a Covid-19.

De acuerdo al Kremlin, Putin informó sobre esta situación al mandatario de Tayikistán, Emomali Rajmón, durante una conversación telefónica que ambos sostuvieron.

Ante esto, Putin no podrá participar de manera presencial en las cumbres de líderes que se tienen programadas para finales de esta semana en Dusambe, la de la Organización del Tratado de Seguridad y la Organización de Cooperación de Shanghái, aunque lo hará por videoconferencia.

Vladimir Putin se autoaislará tras convivir con personas positivas a Covid-19. Foto: EFE

Putin anuncia que se autoaislará por Covid-19

La mañana de este lunes, y mientras se llevaba acabo una reunión en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos, Putin informó que algunas personas de su entorno se habían contagiado de Covid-19.

Es necesario comprender qué es lo que está pasado realmente con esto. Pienso que tendré que autoaislarme próximamente, tenemos muchos enfermos", expresó.

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que las reuniones bilaterales que se tenían previstas durante las cumbres de Dusambe, no se realizarán por videoconferencia, sino que fueron pospuestas para otra ocasión.

Te puede interesar: Descubre con fotos que su amigo abusaba de su hija y lo asesina

Aislamiento de Putin no representa riesgo, es solo un protocolo

Peskov también indicó que el autoaislamiento que llevará a cabo el mandatario ruso no representa ningún riesgo, pues el presidente está completamente sano y no se necesita activar ningún protocolo especial.

"El autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará en actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de vídeo conferencia", dijo.

El funcionario ruso confirmó que se han identificado a los miembros del entorno del presidente que se contagiaron de Covid-19, pero no mencionó sus nombres, informó EFE.

Vladimir Putin recibió el antígeno antiCovid de Sputnik V en febrero de este año, y desde inicios de la pandemia evitó participar en cualquier evento público de manera presencial, prefiriendo siempre las reuniones en línea con otros líderes e instituciones rusas.