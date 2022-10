Violador en serie será liberado de la prisión de Oregon; sus víctimas muestran indignación

PORTLAND, Oregon.- Un violador en serie de Oregón saldrá de prisión a mediados de diciembre después de cumplir casi 36 años tras las rejas, representando casi la totalidad de su sentencia máxima.

Richard Gillmore, arrestado en 1986 y mejor conocido como “jogger rapist”, ya que vigilaba a las víctimas mientras corría frente a sus casas, admitió haber violado a nueve niñas y adolescentes en el área de Portland en las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, sólo fue condenado en un caso debido a la ley de limitaciones.

En 1987, un jurado lo declaró culpable de violar a Tiffany Edens, de 13 años, su última víctima conocida, en diciembre de 1986.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que han sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente. Edens ha hablado sobre el asalto y recientemente escribió en las redes sociales que recibió un mensaje de voz en agosto del Servicio de Información y Notificación de Víctimas del estado informándole de su liberación inminente.

He estado procesando lentamente la realidad de todo esto”, escribió.

Preparándose para su reingreso a la sociedad

The Oregonian, citando a funcionarios de la prisión, informó que Gillmore fue transferido en agosto de la Institución Correccional Two Rivers en Umatilla a la Institución Correccional Columbia River de mínima seguridad en Portland, para ayudarlo a prepararse para su reingreso a la comunidad. Tendrá 63 años en el momento de su liberación en diciembre.

KOIN, que fue el primero en informar sobre su próxima liberación, dijo que Gillmore permanecerá bajo supervisión hasta 2034 y podría ser enviado de regreso a prisión si viola su libertad condicional.

Un juez, en el caso Edens, condenó a Gillmore a por lo menos 30 años de prisión con un máximo de 60 años. Pero una junta de libertad condicional redujo su sentencia a la mitad en 1988, un año después de su condena.

Danielle Tudor, quien dijo que era una adolescente cuando Gillmore la violó en 1979, se pronunció en contra de su liberación.

Si hubiera podido ser acusado por todas las violaciones que cometió, nunca habría salido”, dijo Tudor a KOIN.

Delincuente sexual

Gillmore ha sido clasificado como un delincuente sexual con el menor riesgo de reincidencia. Tendrá que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida debido a su condena por violación, pero la clasificación significa que el estado y el condado no están obligados a notificar a los residentes de los alrededores que vive cerca de ellos.

Sus víctimas están enojadas porque Gillmore no se considera un delincuente sexual de alto riesgo, lo que requeriría una notificación a la comunidad dondequiera que viva o se mude.

The Oregonian informó que Tudor dijo que no entendía por qué estaba siendo clasificado como delincuente sexual de bajo nivel.

Fue designado como un delincuente peligroso en el juicio”, dijo Tudor.

