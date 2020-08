Video inédito de la explosión en el Líbano en HD 4K capta como pulveriza los edificios

BEIRUT.-Imágenes nunca antes vistas muestran el impactante momento en que la explosión sacudió el puerto de la capital del Líbano, Beirut, el martes (4 de agosto), aproximadamente a las 6 pm hora local.

El video HD 4K, grabado en un iPhone SE por Agoston Nemeth, un terapeuta de 42 años de Budapest, Hungría, muestra un fuerte estruendo, mientras el humo negro envuelve el cielo, antes de que una enorme nube en forma de hongo y una onda expansiva visible hagan tronar las ventanas.

Las imágenes de Nemeth fueron capturadas en la terraza de su casa, en el piso 13 del edificio junto al Hospital St George, a solo 850 metros de la explosión.

Agoston declaró a Newsflare: "Escuché un ruido de fuegos artificiales. No es inusual aquí en el Líbano, pero era tan intenso, tan fuerte que salí a la terraza. Noté llamas y en un almacén en el puerto. Los escuché primero, como el sonido de pequeños fuegos artificiales. Eran como las 5:40 de la tarde, y salí y tomé unas fotos desde la terraza. Pensé que llegarían pronto los bomberos, y quería grabarlos viniendo y apagar el fuego. Dejé mi iPhone afuera en la terraza, apoyado en un pasamanos, y lo dejé grabando alrededor de las 5:50 pm".

Agregó:

"A las 6 pm tuve mi sesión de terapia con un cliente. Cinco minutos después de que comencé la sesión, escuché una explosión más grande. Me di cuenta de que había aumentado, así que le dije a mi cliente que se quedara allí y verifiqué la explosión. Me ponía nervioso. Salí con mi cámara, y noté que se hacía cada vez más grande, salieron unas llamas enormes y de repente hubo un 'boom'".

"Era algo de lo que no podía escapar. Experimenté la explosión al rojo vivo. No sé si salté o las ondas de choque me empujaron, y me tumbaron. No sé cuánto tiempo pasó, vi cristales rotos y gente gritando, miré alrededor y vi esta enorme nube naranja sobre mí".

"Luego me levanté y tomé algunas fotos y videos. No sabía si el edificio colapsaría. Poco después de que mi prometida me llamó, ella estaba a cuatro o cinco kilómetros de distancia, pero también sintió la explosión a su alrededor".

Nemeth también le contó a Newsflare sobre su apartamento ahora dañado, en el que ha vivido desde el 1 de enero de 2019, con su prometida húngara, que trabaja para una organización internacional.

"Después de la explosión, vi nuestro apartamento completamente demolido, completamente destruido. La ropa, los libros, la cama, los muebles, todo mezclado con vidrios", dijo.

"Ayer (6 de agosto) volvimos al apartamento para rescatar algunas cosas. Vi la mesa en la terraza, había un trozo de vidrio dentro de la mesa que tenía un centímetro de profundidad. Cuando llegó mi prometida, pudo ver el ascensor de metal. La puerta estaba desplazada. Y vi que las paredes y las escaleras tenían sangre, marcas de manos con sangre, había personas heridas por todas partes. Podía oler sangre. Mi apartamento sigue en pedazos ahora, tres días después".

Nemeth continuó: "Una vez que visitas el Líbano, te enamoras de él. No puedo precisar una cosa, es todo. Es terrible. Estoy en estado de shock. No pude ni dormir, tal vez dos horas. Al día siguiente estaba completamente entumecido. Tuve que revisar todo mi cuerpo para ver si me dolía. Empecé a darme cuenta de la suerte que tenía cuando vi el vaso que se atascó en la mesa. Y ahora me siento culpable. No todos tuvieron tanta suerte. Tuve mucha suerte de estar tan cerca, pero no me lastimé en absoluto. Tengo algunos moretones en el hombro, pero eso es todo, probablemente por cuando las ondas expansivas me empujaron al suelo ".

El viernes (7 de agosto) el ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, confirmó que 154 personas murieron en la explosión y más de 5 mil residentes resultaron heridos.