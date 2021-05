Video de "mujer zombie" de TikTok: La grabación que puso en el foco las enfermedades mentales

SEATTLE.-TikTok ha eliminado el video viral que fue llamado "mujer zombie" que estaba circulando en las redes sociales.

Sin embargo, momentos después muchas cuentas comenzaron a replicar la grabación y cargarla de nuevo a la red social.

¿Qué le pasó realmente a la mujer del video?

La usuaria Sixtwentyseven que había subido dos videos de la mujer que parecía angustiada dijo que los filmó porque se asustó.

El primer video mostraba una imagen de una mujer parecida a un zombi afuera de su casa. El segundo video, que fue eliminado por TikTok, mostraba a la dama caminando con un solo zapato puesto. En cuestión de segundos, el video se volvió viral.

Ishea Brown, quien lo fimó, reveló que la policía finalmente llegó y verificó a la mujer.

“Se le prestó atención. La llevaron al hospital, pero no tengo más actualizaciones sobre lo que le sucedió más allá de eso", comentó.

Ishea también habló sobre la salud mental al señalar: “Al vivir en una ciudad como Seattle, no es raro que las personas no tengan los recursos para cuidar adecuadamente su salud mental o vivienda debido a la adicción. Entonces, desafortunadamente, no es raro escuchar a alguien gritar así a la mitad del día".

Agregó:

“Cuando miré por la ventana y vi su rostro, me quedé realmente sorprendida. Un poco asustada porque nunca había visto a alguien así. Lo publiqué en TikTok por morbo, ya que esto había sucedido a la mitad del día, en un vecindario grande, rodeado de gente ".

Concluyó:

"Creo que este es un recordatorio de que esta es una persona real e incluso los morbosos deberían tener compasión".

El video definitivamente incitó a las personas a tomarse la salud mental más en serio.

Los 3 trastornos de salud mental más comunes en los Estados Unidos

Uno de cada cinco adultos en Estados Unidos padece de una enfermedad mental a lo largo de su vida. En este momento, casi 10 millones de estadounidenses (1 en 25) viven con un trastorno mental grave que incluye ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Obtenga más información a través de ACCESS.

Millones de estadounidenses viven con problemas de salud mental, revela el portal Acces.

La salud mental se define como su bienestar psicológico y emocional. Según mentalhealth.gov, esto puede verse afectado por muchos factores biológicos como la genética, la química cerebral; experiencias de vida tales como trauma y abuso; o un historial familiar de problemas de salud mental.

Lo que más padecen en EU

Trastorno de ansiedad

Según la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión, este trastorno es altamente tratable, pero solo alrededor del 37 por ciento de las personas afectadas reciben tratamiento. Es común ser diagnosticado con ansiedad y depresión. Los síntomas pueden incluir preocupación excesiva, agitación, inquietud, fatiga, músculos tensos, dificultad para dormir y ataques de pánico. El diagnóstico de ansiedad puede ser hecho solamente por un profesional médico y esto incluye un examen físico.

Trastorno de depresión mayor

El trastorno de depresión mayor es la principal causa de discapacidad para los estadounidenses de 15 a 44 años. Este trastorno es más frecuente en mujeres que en hombres. Algunos de los síntomas incluyen estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer, cambio de peso, apetito y patrones de sueño, fatiga y una sensación de inutilidad. Esto solo se puede diagnosticar mediante una consulta con un proveedor médico.

Trastorno bipolar

Los trastornos bipolares afectan a hombres y mujeres por igual. La edad media para desarrollar un trastorno bipolar es de alrededor de 25 años, pero también puede aparecer después. Aquellos que sufren de trastorno bipolar pueden experimentar episodios serios de manía donde sus estados de ánimo y comportamientos son drásticamente diferentes de lo normal. Estos cambios pueden incluir energía inusual, actividad o patrones de sueño. El diagnóstico del trastorno bipolar puede incluir un examen físico, una evaluación psiquiátrica y un registro de su estado de ánimo por un periodo de tiempo.