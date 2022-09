Video: Joven finge secuestro y pide a la madre 50 mil euros como pago de rescate

MADRID.- Una joven fue capturada por autoridades españolas luego de simular un presunto secuestro en su contra con el fin de pedirle a la madre la suma de 50 mil euros, casi 1 millón de pesos mexicanos.

Los hechos ocurrieron en Tenerife, España, donde a través de un video en el que aparecía amordaza, la presunta víctima simulaba que era amedrentada por sus captores.

Para realizar el crimen, la joven recibió ayuda de cinco miembros de una familia, los cuales también fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil española, según indicó el portal El Mundo.

"Me secuestraron mami, y yo no sé por qué, yo no he hecho nada", indicó la joven en el video que mandó a su madre para extorsionarla.

Piden 50 mil euros mami, y yo no sé de dónde los vas a sacar y no puedes decirle nada a papi ni a la policía ni a nadie más, porque tienen un micrófono en casa y si lo haces me matan", indicó la joven en el video.

Una mujer simula su secuestro en un vídeo en el que pide a su propia madre un rescate: "Me piden 50.000 euros mami"

Capturan a los implicados

Según la corporación policiaca la madre retiró los 50 mil euros de una institución bancaria para poder pagar el "rescate" de su hija.

Posteriormente se dio a conocer que la madre ya había caído anteriormente en este tipo de situación y había entregado en total unos 45 mil euros.

La joven fue detenida junto a los otros cinco cómplices en un salón de juegos. Tras una revisión en la casa de los cómplices se lograron localizar los elementos que fueron utilizados para realizar el video con el que realizaban la extorsión.