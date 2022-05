Vicky White y Casey White: Ex funcionaria de la cárcel y el recluso al que ayudó a escapar han sido arrestados

INDIANA.-Una ex funcionaria de la cárcel de Alabama y el sospechoso de asesinato del que está acusada de ayudar a escapar de la custodia fueron detenidos el lunes en Indiana después de más de una semana de fuga, dijeron las autoridades policiales.

Los dos fugitivos fueron capturados en Evansville, Indiana, después de que los alguaciles estadounidenses persiguieran su vehículo y luego chocaran contra él, señalaron las autoridades. Casey White, de 38 años, se rindió y Vicky White, de 56, se disparó y fue llevada a un hospital, dijeron las autoridades.

“Esto ha terminado una semana y media muy larga, estresante y desafiante. Terminó de la manera que sabíamos que lo haría. Están bajo custodia”, declaró el alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, de Alabama.

El arresto de los dos, que no son parientes, puso fin a una cacería humana a nivel nacional que comenzó el 29 de abril cuando Vicky White, subdirectora de correccionales de la cárcel en el condado de Lauderdale, presuntamente ayudó a planear la fuga de Casey White, quien esperaba juicio en un caso de asesinato capital. Vicky White les había dicho a sus compañeros de trabajo que se llevaría al recluso de la cárcel para una evaluación de salud mental en el juzgado, pero los dos huyeron del área.

El auto en el que se llevaron fue más tarde encontrado abandonado en Tennessee, pero no había rastro de la pareja hasta que U.S. Marshals recibió un aviso el domingo de que las fotos de vigilancia de un lavado de autos en Evansville mostraban a un hombre que se parecía mucho a Casey White saliendo de un Ford, dijo el Servicio de Alguaciles.

Señalan que Casey White no volverá a ver la luz del día

El lunes, las autoridades se enteraron de que la pareja fue vista cerca de la oficina del alguacil, señaló el alguacil del condado de Vanderburgh, Dave Wedding, en Indiana. Cuando llegaron los oficiales, la pareja huyó en un vehículo y llevó a la policía a una persecución, dijo. Los alguaciles estadounidenses chocaron con ellos “para tratar de poner fin a la persecución”, dijo. Casey White resultó herida, no demasiado grave, en el choque que siguió y Vicky White se disparó a sí misma, causando lesiones “muy graves”, dijo.

“Tenemos suerte de que ningún agente de la ley resultó herido, ningún civil inocente resultó herido, la persecución fue breve y tenemos a ambas personas bajo custodia”, dijo Wedding.

Casey White cumplía una condena de 75 años de prisión por intento de asesinato y otros cargos en el momento de su fuga.

“Hoy sacamos a un hombre peligroso de la calle. Nunca volverá a ver la luz del día. Eso es algo bueno, no solo para nuestra comunidad. Eso es algo bueno para nuestro país”, dijo Singleton.

El 2 de mayo se emitió una orden contra Vicky Sue White acusándola de permitir o facilitar la fuga en primer grado.

Los familiares y compañeros de trabajo de Vicky White dijeron que estaban atónitos por su participación.

Singleton había dicho que, en retrospectiva, parecía que el plan había estado en proceso durante algún tiempo. Los reclusos dijeron que los dos tenían una relación especial y que ella le dio a Casey White un mejor trato que otros reclusos. Recientemente había vendido su casa y comprado lo que se convertiría en el auto de escape que las autoridades luego encontraron abandonado en Tennessee.

“Este escape fue obviamente bien planeado y calculado. Mucha preparación entró en esto. Tenían muchos recursos, dinero en efectivo, vehículos”, dijo Singleton.

Los investigadores creen que la camioneta que Casey White tenía en el lavado de autos fue robada en Tennessee y luego conducida unos 280 kilómetros (175 millas) hasta Evansville, indicó un oficial de la ley a The Associated Press. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales y locales también se enteraron de que Casey White amenazó con matar a su ex novia y a su hermana en 2015 y dijo que “quería que la policía lo matara”, dijo el Servicio de Alguaciles. Los investigadores dijeron que han estado en contacto con ellos sobre las amenazas y están tomando medidas para garantizar su seguridad.