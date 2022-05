Vicky White y Casey Cole: Buscan a preso fugado en EU y a la agente de la prisión que le ayudó a huir

WASHINGTON.-La policía de Alabama (EU) buscan a un preso que escapó de la prisión del condado de Lauderdal y a la agente del centro que debía custodiarlo pero que, supuestamente, le ayudó a escapar.

Ambos desaparecieron hace tres días aunque ha sido este lunes cuando el sheriff del condado ha actualizado la orden de búsqueda y captura para los dos, por entender ya probado que la agente, Vicky White, ayudó al preso, Casey Cole White, a huir, y advertir ahora de que ambos pueden ser peligrosos.

En declaraciones a los medios locales, el sheriff del condado, Rick Singleton, reconoció que los compañeros de la agente están "en shock" porque la consideraban una empleada ejemplar, que además tenía responsabilidades en el correccional, del que actualmente era directora adjunta.

Sabemos que participó. Ésta no es la Vicky White que conocemos", dijo el sheriff, quien no obstante reconoció que no saben aún si la agente colaboró por voluntad propia o lo hizo bajo amenaza del preso.