Viaja a Hawai con falsa cartilla de vacunación contra Covid; la delata error ortográfico

HONOLULU, Hawai.- Una mujer originaria de Illinois presentó una tarjeta de vacunación contra Covid-19 falsa para poder viajar a Hawai, y fue descubierta por un error ortográfico en la palabra Moderna, la cual estaba escrita como “Maderna”, según documentos de la corte.

En un intento por evitar el requerimiento de 10 días de cuarentena para los visitantes a Hawai, la mujer de 24 años envió su carné de vacunación al programa de traslado seguro del estado y llegó el 23 de agosto a Honolulu a bordo de un vuelo de Southwest Airlines, según los documentos.

“Inspectores del aeropuerto encontraron errores sospechosos... por ejemplo que Moderna estaba mal escrito y que su lugar de residencia era Illinois pero se vacunó en Delaware", dijo Wilson Lau, agente especial de la división de la fiscalía estatal, en un email dirigido a un funcionario de Delaware que confirmó que no había un registro de vacunación para una mujer con ese nombre y fecha de nacimiento.

La acusan de delitos menores por falsificación de vacunación

El correo electrónico es parte de los documentos presentados ante la corte. Fue acusada de dos delitos menores por violar las normativas de emergencia de Hawai para controlar la propagación de COVID-19. La mujer había estado detenida y se le había fijado una fianza de 2.000 dólares hasta que un juez ordenó su liberación durante una audiencia el miércoles. Programó una nueva audiencia en tres semanas.

El defensor público estatal James Tabe, cuya oficina representó a la acusada en la audiencia de esta semana, se negó a comentar respecto al caso, destacando que no está claro si contratará a un abogado privado o solicitará a un defensor de oficio.

El buzón de mensajes de voz en el número registrado a nombre de la acusada estaba lleno. No respondió de momento a un mensaje de texto de The Associated Press en busca de comentarios.