Veterano de la Marina que asfixió a pasajero del metro de NY es liberado en espera de juicio

NUEVA YORK.- El ex marine estadounidense que estranguló fatalmente a un pasajero del metro de la ciudad de Nueva York fue liberado el viernes después de entregarse para enfrentar un cargo de homicidio involuntario, que fue presentado casi dos semanas después del incidente.

Daniel Penny, de 24 años, se presentó ante el tribunal después de entregarse en una comisaría para enfrentar cargos penales por la muerte de Jordan Neely el 1 de mayo, aunque no se declaró culpable. La muerte de Neely generó tanto protestas como apoyo para Penny, quien algunos ven como una heroína justiciera.

Un juez autorizó la liberación de Penny bajo fianza y le ordenó entregar su pasaporte y no salir de Nueva York sin aprobación. Los fiscales dijeron que están buscando una acusación del gran jurado. Penny debe regresar a la corte el 17 de julio.

Penny no habló con los reporteros cuando llegó a una estación de policía de Manhattan con sus abogados el viernes por la mañana, ni respondió a las preguntas que le gritaron los reporteros cuando lo sacaron esposado de la comisaría de policía varias horas después.

Dentro de la sala del tribunal, Penny miraba al frente, con las manos aún esposadas. Habló en voz baja, ofreciendo respuestas de una palabra al juez Kevin McGrath mientras su abogado, Steve Raiser, colocaba un brazo alrededor de su hombro.

Los abogados de Penny han dicho que actuó en defensa propia cuando inmovilizó a Neely en el suelo del vagón del metro con la ayuda de otros dos pasajeros y lo sujetó con el estrangulamiento durante varios minutos.

Un periodista independiente que grabó a Neely luchando por liberarse y luego perdiendo el conocimiento, dijo que había estado gritando a los pasajeros y pidiendo dinero a bordo del tren, pero que no había tenido contacto físico con nadie. Los abogados de Penny dijeron que estaba “amenazando” a los pasajeros, pero no dieron más detalles.

La muerte de Neely ha generado un gran revuelo por muchos temas , incluida la forma en que el sistema de tránsito y la ciudad tratan a las personas con enfermedades mentales, así como el crimen, la raza y el vigilantismo. Penny, que es blanca, fue interrogada por la policía después, pero fue liberada sin cargos. Neely era negro.

Thomas Kenniff, uno de los abogados de Penny, dijo que el veterano no tenía la intención de dañar a Neely y que “está lidiando con la situación, como dije, con el tipo de integridad y honor que es característico de quien es y de su honorable servicio. en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos”.

Donte Mills, abogado de la familia de Neely, dijo que Neely no estaba lastimando a nadie.

No hubo ningún ataque”, dijo Mills en una conferencia de prensa el viernes. "Señor. Neely no atacó a nadie. No tocó a nadie. No golpeó a nadie. Pero murió ahogado”. Penny, dijo, “actuó con indiferencia. No le importaba Jordan, se preocupaba por sí mismo. Y no podemos dejar que eso permanezca”.