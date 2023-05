VIDEO: Exmarine estrangula hasta la muerte a imitador de Michael Jackson en metro de NY

ATLANTA, EU.- Se ha generado controversia por un video en el que se muestra a un exmarine que viajaba en el metro inmovilizando con una llave a una persona con problemas mentales en una estación de Manhattan.

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió el martes alrededor de las 2:30 pm, cuando un hombre llamado Jordan Neely, de 30 años y conocido por sus imitaciones de Michael Jackson en el pasado, comenzó a actuar de manera errática en el tren F de la estación de la calle Lafayette y Houston Este, arrojando basura y gritando a los pasajeros. El exmarine, cuya identidad no ha sido revelada excepto por su edad de 24 años, decidió intervenir y someterlo utilizando una llave.



Un video grabado en el momento muestra cómo, mientras el exmarine sujeta a Neely durante varios minutos, otro pasajero lo sujeta, impidiendo que se mueva.

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL— Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) May 3, 2023



En un artículo para "El Diario NY", Juan Alberto Vázquez, un periodista que viajaba en ese momento en el metro, dijo que Neely comenzó a gritar: "¡No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado… No me importa ir a la cárcel y que me encierren… Estoy listo para morir", y que entonces lanzó la chamarra que llevaba puesta al suelo.



No agredió ni amenazó a nadie, pero el exmarine decidió intervenir y aplicarle la llave. Mantuvo a Neely apretado poco más de 10 minutos. El tren estaba llegando a la estación Broadway-Lafayerre/Bleeker Street, donde se llamó al 911.



Sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia era demasiado tarde. Neely ya no respiraba y el veterano fue detenido y posteriormente liberado.



El video se volvió viral en redes sociales y muestra cómo en un principio Neely agita los brazos y piernas, intentando liberarse, sin poder lograrlo. Hasta que dejó de hacerlo. "Se quedó sin fuerzas", dijo Vázquez en su artículo.



Los usuarios de redes identificaron a Neely como el hombre que por años se dedicó a imitar a Michael Jackson en el metro. El presidente del distrito de Manhattan tuiteó el miércoles que le había visto actuar muchas veces en el tren A, y que hacía sonreír a la gente.

La víctima padecía un transtorno mental

Algunos usuarios subieron incluso a Twitter videos de cuando hacía sus imitaciones.



Sin embargo, en los últimos años fue diagnosticado con un problema de salud mental y había sido detenido más de 40 veces por delitos que van de lascivia pública a agresión a un adulto mayor.



Este miércoles, un médico forense determinó que Neely murió por estrangulamiento (compresión del cuello) y su muerte fue declarada homicidio. Sin embargo, eso no significa que su caso vaya a ser procesado como homicidio, eso depende de la oficina del fiscal de Manhattan, que está investigando.



El exmarine, contactado por el diario The New York Post, se negó a hacer comentarios.

No estoy interesado en responder cualquier pregunta, gracias", dijo.

Exigen justicia por la víctima

La tarde de este miércoles se realizó una concentración en favor de Neely en el mismo andén del metro donde murió el afroestadounidense. Decenas de personas se reunieron con pancartas en honor de Neely.



"Justicia para Jordan Neely", coreaba la multitud.

Una vida fue arrebatada sin sentido. Alguien sin hogar, con problemas de salud mental. Ahora mismo mucha gente está furiosa porque nuestro gobierno no da prioridad a la vivienda", afirmó uno de los asistentes a la protesta.



La gobernadora Kathy Hochul calificó el hecho de "profundamente preocupante" y señaló que el estado de Nueva York invirtió mil millones de dólares en servicios de salud mental.



El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, expresó su indignación en Twitter, diciendo que debe haber consecuencias para el hombre que estranguló a Neely y no debe ser "justificado y vitoreado".

