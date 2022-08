Venados "zombis": Esto es lo que se sabe del virus que está enfermando y matando ciervos

Los ciervos se están infectando con una enfermedad que se está extendiendo a Ohio y otras partes del Medio Oeste.

El lunes se llamó a la policía en el sur de Ohio para investigar un extraño avistamiento al costado de la carretera.

“Este ciervo estaba parado allí y no nos respondía, como si no tuviera miedo”, dijo James Love, oficial de información pública del Departamento de Policía de Colerain Township de Ohio.

Según Love, cuando la policía se acercó al venado, vieron decoloraciones en su pelaje y que, a pesar de su proximidad, el venado no se movía.

Te puede interesar: VIDEO: Mujer "zombie" aterroriza a vecinos de complejo residencial en Florida

Lo que vio la policía fue un ciervo que padecía una enfermedad llamada "enfermedad hemorrágica epizoótica" , o EHD.

La EHD ha ocurrido tradicionalmente en ciervos en el sureste de los Estados Unidos, donde los ciervos han desarrollado inmunidad a la enfermedad. Pero para los venados en Ohio y otras partes del Medio Oeste, donde la EHD es cada vez más frecuente, la EHD puede ser mortal.

Cuando un ciervo sufre de EHD, puede experimentar babeo e hinchazón. Sin embargo, otros síntomas de la enfermedad son más profundos en los ciervos.

Están experimentando muchas cosas que no son visibles a simple vista”, dijo Michael Tonkovich, administrador del programa de venados de la División de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Ohio.

Según Tonkovich, los ciervos infectados desarrollan fiebre alta, junto con úlceras dentro de su cuerpo y hemorragia interna. Debido a estas lesiones, caminar puede volverse doloroso para los venados, por lo que pueden tratar de moverse arrastrándose sobre sus rodillas, menciona el NYP.

Los ciervos enfermos también experimentan cambios de comportamiento, como depresión. El venado puede parecer apático y letárgico y se puede encontrar caminando en círculos.

Se ha hecho referencia a los ciervos infectados con EHD con el nombre inapropiado de "ciervo zombi". Tonkovich advierte contra el uso del término para describir cualquier enfermedad de los ciervos o comportamiento inusual de los ciervos.

La etiqueta desafortunada se originó con otra enfermedad grave y siempre fatal de los ciervos: la enfermedad de desgaste crónico”, dijo. “Como resultado, muchos ahora están confundidos acerca de lo que está matando a estos ciervos en Ohio e Indiana. Para ser claros, es una enfermedad hemorrágica, no CWD y seguramente no alguna enfermedad Z”.

Los ciervos que padecen EHD se infectan al ser picados por mosquitos. Estos portan el virus que causa la EHD. Entonces, cuando los insectos pican a un huésped, como un ciervo, transmiten el virus a su torrente sanguíneo.

Según Tonkovich, los ciervos que han sido picados por mosquitos y luego infectados con el virus pueden comenzar a mostrar síntomas de EHD dentro de unos 5 a 7 días. Alrededor de 8 a 36 horas después de que se desarrollan los síntomas, el venado puede morir.

Las infecciones por EHD tienden a ser más frecuentes durante esta época del año, particularmente cuando el clima ha sido seco. Esto hace que los charcos de agua estancada y los estanques de las granjas comiencen a secarse y expongan las marismas: estos bordes fangosos son donde se reproducen los mosquitos.

“Entonces, más y más hábitat, más mosquitos, más virus, más ciervos muertos”, dijo Tonkovich. Agregó que el clima cálido también permite que los mosquitos se reproduzcan, pongan huevos y eclosionen más rápidamente.

El ciclo de vida de los mosquitos solo comenzará a disminuir a principios de noviembre, lo que podría afectar la temporada de caza en los municipios locales de Ohio.

Hasta que la primera helada no mate realmente a estos mosquitos, no podremos dormirnos en los laureles y recuperar el aliento, asumiendo que no veremos más mortalidad”, dijo Tonkovich.